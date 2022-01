El músic ceg Ignasi Cambra acusa de discriminació a l'aerolínia TAP AIR Portugal

El pianista català es va quedar a terra quan l'aerolínia es va negar a deixar-lo viatjar amb el meu gos pigall

Actualitzada 01/01/2022 a les 20:30

El pianista cec Ignasi Cambra, que ha girat amb la seva música per països de tot el món, ha retret a la companyia TAP AIR Portugal que el «discriminés totalment» el dia 30 de desembre al no deixar-li pujar a un avió amb el seu gos pigall per no haver avisat amb 48 hores d'antelació que viatjaria amb l'animal.Segons ha explicat a través de les xarxes socials i en un comunicat, Cambra va quedar «encallat» unes hores en l'aeroport del Prat-Barcelona quan l'aerolínia «es va negar a deixar-me viatjar amb el meu gos pigall».El músic comenta que havia reservat el vol el dimecres a la nit i va intentar enviar un formulari a la seva pàgina web per a comunicar que viatjava amb un animal de servei, «però no va funcionar».«Així que -prossegueix- vaig anar al taulell com sempre faig en una situació com aquesta i, simplement, es van negar a portar-me amb el meu gos, perquè diuen que no els vaig informar amb més de 48 hores de temps».No obstant això, el pianista es pregunta: «Com se suposa que els haig d'avisar amb 48 hores quan vaig reservar el vol la nit anterior? Això vol dir que, com a persona cega que viatja amb un gos pigall, no tinc permís per a reservar un vol d'última hora com tothom?».El músic va intentar contactar per telèfon amb el personal de la línia aèria portuguesa durant una hora «sense èxit».Finalment, com un «favor», li van deixar pujar a un altre aeroplà, però va perdre el seu vol i no va arribar a destí a Portugal fins a migdia d'ahir, divendres.Entén Cambra que «els passatgers cecs no són benvinguts a bord amb un gos pigall, tret que avisin a la companyia aèria almenys 48 hores abans del vol. Suposo que els haig d'agrair haver fet una excepció a la seva regla?», es pregunta.El pianista, que mai abans havia viscut una situació semblant, vol amb la seva denúncia pública que «aquesta situació no torni a repetir-se mai més».El cas ha tingut ja repercussió al país lusità, ja que la pianista Maria Joao Pires, considerada com una de les millors pianistes vives del món, va retuitar el text de Cambra i alguns mitjans de comunicació portuguesos s'han fet eco d'aquest.