El gegant del repartiment a domicili Delivery Hero es converteix en l'accionista majoritari de Glovo

La resta d'accionistes de Glovo podran adherir-se a l'acord durant un període de temps anterior al tancament que no s'ha concretat. A canvi de les accions de la companyia fundada per Òscar Pierre i Sacha Michaud, Delivery Hero emetrà les seves pròpies accions als venedors.Després de tancar l'operació, Glovo continuarà operant amb la seva marca i plataforma existents sota el seu equip directiu actual liderat pels seus dos fundadors, segons relata el comunicat.Glovo assegura que ocupa posicions de lideratge en 16 dels seus 25 mercats on opera, que representen més del 70% del valor brut de les operacions (GTV). Durant el 2021, l'empresa va obtenir 800 milions d'euros en ingressos.Al seu torn, Delivery Hero afirma ser la plataforma de lliurament local líder del món i opera el seu servei a uns 50 països d'Àsia, Europa, Amèrica Llatina, Orient Mitjà i el nord d'Àfrica. L'empresa va començar com a servei de lliurament d'aliments l'any 2011 i avui té la seva pròpia plataforma de lliurament a quatre continents.