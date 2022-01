El 112 ha rebut la nit de Cap d'Any 310 trucades a Tarragona, sobretot per incivisme

Tarragona, només per darrere de Barcelona, ha estat la segona província on més trucades al telèfon d'emergències s'hi han comptabilitzat

Actualitzada 01/01/2022 a les 11:07

El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquesta nit de Cap d'Any i fins a les nou del matí d'avui a Catalunya un total de 3.356 trucades, de les quals 2.465 estaven relacionades amb incidents per la celebració del nou any, la qual cosa suposa un 10,2 per cent més que l'any passat.El servei d'atenció del 112 ha informat que el 35,4 per cent de les trucades (1.188) feien referència a actuacions incíviques; el 21,6 per cent (724), a assistència sanitària, i el 17 per cent (571), a baralles i amenaces.Un 10,6 per cent (355) estaven relacionades amb la seguretat ciutadana i el 2,9 per cent (97) amb incendis i rescats.El 77,5 per cent (2.601) procedien de Barcelona; el 9,2 per cent (310), de Tarragona; el 8,6 per cent (289), de Girona; i el 4,6 per cent (155), de Lleida.Per municipis, Barcelona ha concentrat el 39,8 per cent de les trucades (1.337).El tram horari en què va rebre més trucades per incidències vinculades a la celebració de l'Any Nou ha estat el comprès entre la una i les dues de la matinada, amb 510 comunicacions.