Com influeix la calefacció als problemes de respiració

Actualitzada 01/01/2022 a les 20:36

Quins efectes produeix la calor excessiva en l'habitatge?

Quines malalties respiratòries s'agreugen?

Durant aquestes últims mesos les temperatures han descendit, com és habitual en aquesta època de l'any, i un dels recursos per a escalfar l'habitatge és l'ús de la calefacció.Una temperatura adequada que calenta tots els espais sense excessos genera un ambient confortable a l'hivern que no perjudica la salut. No obstant això, mantenir una temperatura elevada pot provocar efectes nocius, sobretot en el nostre sistema respiratori.L'excés de calor en l'ambient pot provocar sequedat que acabi causant deshidratació, així com afeccions en la pell o altres problemes com a infeccions, malalties respiratòries o mal de cap.Així mateix, quan la temperatura és excessiva pot produir-se un «empitjorament de les al·lèrgies, sequedat de les mucoses o problemes per dormir», explica la doctora María Sanz Almazán, del Grup de Treball de Respiratori de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG).Aquests efectes poden variar en funció de la situació de cada persona, factors com la edat o si es pateix alguna malaltia crònica. Segons l'experta, la temperatura ideal per a l'habitatge oscil·la entre els 19 °C i 23 °C. «En general, una persona en repòs comença a sentir fred amb temperatures inferiors a 20 °C».Respecte a les afeccions respiratòries, l'augment de calor en l'habitatge fa que es redueixi la capacitat defensiva del nostre sistema immune. «La sequedat ambiental fa que s'assequin les mucoses del nas, boca, faringe, tràquea, etc. i es bloqueja la producció de moc, facilitant la proliferació i colonització dels microorganismes en les fosses nasals i la via respiratòria», detalla la doctora María Sanz Almazán.En aquest sentit, les persones que pateixen malalties cròniques, com a asma, són les més propenses a patir complicacions derivades de l'ús de calefacció.Una de les recomanacions principals és mantenir una humitat de l'aire entre el 50-70%. «Com més gran és la temperatura ambient menor és la humitat, afavorint a la sequedat de la pell i les mucoses», adverteix. Per això convé humidificar els espais i ventilar de manera natural cada dia la casa perquè l'aire es renovi i es netegi.«En ventilar s'aconsegueix que l'aire s'oxigeni, eliminant el diòxid de carboni que es produeix amb la respiració». A més, la ventilació afavoreix l'eliminació de partícules i gasos tòxics que es generen per la calefacció, en cuinar, per les partícules de pols i els microorganismes.