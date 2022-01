Aragonès demana restituir a la Generalitat la capacitat per a autoritzar els ERO

«A ERC sempre hem defensat la necessitat de derogar les reformes laborals del PP. La d'ara no és una derogació, sinó una modificació parcial, per tant, és insuficient» ha declarat

Actualitzada 01/01/2022 a les 11:57

El president català, Pere Aragonès, ha avançat que una de les reclamacions que ERC posarà damunt de la taula per a modificar la reforma laboral és que es restitueixi a la Generalitat de la «capacitat per a autoritzar o no autoritzar» els Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO).En declaracions a Efe, Aragonès ha recordat que «anteriorment la Generalitat havia tingut aquesta capacitat», però fa uns anys «va ser derogada pel PP i no ha estat recuperada».Ara, aprofitant que ERC pot ser decisiva en la tramitació parlamentària de la reforma laboral aprovada aquest dimarts pel Govern, Aragonès creu que «cal recuperar aquesta eina».Per a la Generalitat, aquesta autorització administrativa prèvia dels ERO és «una eina molt rellevant, per a poder actuar davant tancaments d'empreses, millorar la capacitat de mediació i poder oferir alternatives al tancament».El reial decret llei que recull la reforma laboral ha de ser convalidat pel Congrés dels Diputats, per la qual cosa el Govern de Pedro Sánchez ha de comptar amb el suport dels seus socis parlamentaris, encara que alguns com ERC, EH Bildu i PNB han expressat el seu rebuig a la norma tal com està redactada.Aragonès, coordinador nacional d'ERC, ha advertit que el seu partit serà «exigent» en aquesta negociació: «Des d'ERC sempre hem defensat la necessitat de derogar les reformes laborals del PP. Ara, la que tenim damunt de la taula no és una derogació, sinó una modificació parcial, per tant és insuficient», ha assenyalat.El que ha descartat Aragonès és que el vot a favor d'ERC a la reforma laboral pugui arribar negociant en paral·lel altres assumptes, com la taula de negociació sobre el conflicte polític català.«La posició d'ERC sobre la reforma laboral serà en funció dels continguts de la reforma laboral. Que ningú intenti utilitzar el procés de negociació com una eina perquè nosaltres no defensem els drets dels treballadors en la tramitació de la reforma laboral en el Congrés», ha remarcat.