Tres de cada deu joves catalans no relacionen directament la salut amb els hàbits alimentaris. I fins i tot, hi ha un 8% que assegura que menja allò que vol i es troba bé. Ho revela una enquesta que s'ha fet a 2.203 adolescents d'arreu de Catalunya. Tots ells tenen entre 12 i 18 anys. L'estudi analitza també quina és la seva dieta i quins aliments en formen part. Aquí, contrasta la diferència entre la ingesta de carn i la de peix. Perquè mentre que el 70% dels adolescents asseguren que mengen carn gairebé cada dia o més de tres cops per setmana, en el cas del peix la situació és diametralment oposada. Hi ha sis de cada deu joves que responen que no en mengen mai o que, com a molt, ho fan un dia per setmana.



Quatre àpats o més

Més carn que peix

L'enquesta forma part d'un projecte impulsat per la Fundació per a la Creativació i la marca Costa Brava Mediterranean Foods. Amb l'objectiu de veure com s'alimenten els joves del segle XXI, i analitzar-ne els hàbits tant a taula com al supermercat, l'estudi s'ha dividit en dues parts: una de qualitativa i l'altra, de quantitativa.Per una banda, hi ha hagut 30 grups d'estudiants de secundària d'arreu de Catalunya que han fet tallers relacionats amb l'alimentació i les tendències de consum. Se'ls ha demanat, per exemple, que omplissin un carro de la compra amb deu productes -aquí, han predominat les proteïnes d'origen animal- o que fessin un menú saludable (esmorzar, dinar, berenar i sopar).Per altra banda, i aquí hi ha la part quantitativa, els impulsors del projecte han enquestat fins a 2.203 adolescents catalans. Tenen entre 12 i 18 anys. Entre d'altres, se'ls ha demanat respondre quantes vegades mengen al dia, quin tipus d'aliments, quins els agraden més...Segons recullen les respostes, la gran majoria dels joves fan quatre àpats o més al dia (en concret, el 75,3%). Un de cada cinc dels enquestats (el 20,4%) ha respost que menja tres cops al dia; és a dir, esmorzar, dinar i sopar. I finalment, hi ha 87 joves que han assegurat que tan sols ingereixen aliments dos cops al dia (un 4,3%).Pel que fa a hàbits, majoritàriament els adolescents saben que una bona alimentació és «bàsica» per tenir salut. Així ho asseguren el 68% dels enquestats. A més, en general, quan se'ls demana que valorin si la seva dieta és saludable o no, en una escala de l'1 al 10, la majoria dels joves la puntuen amb un 7 o un 8.L'estudi, però, també posa en relleu que aquestes percepcions xoquen amb altres respostes. D'entrada, perquè «no deixa de sorprendre» que fins al 32% dels adolescents no facin «una relació directa entre els hàbits d'alimentació i la salut». I de fet, hi ha fins a 160 joves que, literalment, responen: «Jo menjo el que vull i em trobo bé».En paral·lel, l'enquesta també demana al jovent que puntuï els diferents grups d'aliments. Els que reben una nota més alta són la carn, la fruita, els cereals i les galetes i els dolços. Per contra, el peix és el que la té més baixa.I part d'aquestes preferències, de retruc, també es traslladen a taula. Set de cada deu adolescents asseguren que mengen carn gairebé cada dia o, com a mínim, tres cops per setmana (en concret, un 34,4% i un 36,6% respectivament). Per contra, però, quan es parla de peix, el percentatge gairebé es capgira. Perquè fins al 60% dels joves respon que no en mengen mai o tan sols un cop per setmana.L'enquesta també recull altres dades relacionades amb l'alimentació. Per exemple, hi ha un 20% dels joves que ha considerat l'opció de ser vegà o vegetarià. I la majoria dels enquestats responen que, de mitjana, solen consumir menjar ràpid com a màxim un cop per setmana.