Els llibres de María Dueñas, Paz Padilla i Irene Vallejo, els més venuts

El italiano, d'Arturo Pérez-Reverte, i Los vencejos, de Fernando Aramburu, completen la llista dels cinc llibres més venuts a Espanya

Actualitzada 31/12/2021 a les 16:03

Tres dones ocupen els primers llocs de llibres més venuts a Espanya el 2021: María Dueñas, amb la seva novel·la Sira; Paz Padilla amb El humor de mi vida, i Irene Vallejo amb el seu assaig sobre la història dels llibres,, segons les dades facilitades a Efe per Cegal.Segons la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL), que reuneix 1.100 llibreries a tota Espanya, completen la llista dels cinc llibres més venuts de l'any El italiano, d'Arturo Pérez-Reverte, i Los vencejos, de Fernando Aramburu.En ficció són autors espanyols qui es troben en els primers llocs dels llibres més venuts en llibreries l'any que s'acomiada: María Dueñas, Arturo Pérez-Reverte, Fernando Aramburu, Carmen Mola, Javier Castillo, Elísabeth Benavent i Javier Cercas.Aquestes dades estan extretes de Librired, eina d'anàlisi de vendes de Cegal amb les dades aportades per 855 llibreries de tot el territori, fins al 30 de desembre de 2021.Per gèneres, entre les novel·les més venudes estan algunes de ficció històrica com Sira, El italiano, de Pérez-Reverte; i De ninguna parte, de Julia Navarro; thrillers com El juego del alma, de Javier Castillo; i La Bestia, de Carmen Mola, i ambientats a l'Espanya actual com Independencia, de Javier Cercas, i Los vencejos, de Fernando Aramburu.La majoria han estat publicats aquest mateix any, encara que continuen apareixent en llocs destacats llibres com El infinito en un junco, de 2019, Reina Roja, de 201)8, de Juan Gómez-Jurado, i Aquitania,de 2020, d'Eva García Sáinz de Urturi.Els dos autors estrangers que apareixen en llocs més destacats són Ken Follet, nouvingut a les llibreries amb Nunca, i Maggie O'Farrell amb Hamnet.En llocs destacats es troben també Tomás Nevison de Javier Marías, Lo que la marea esconde de María Oruña, Transbordo en Moscú d'Eduardo Mendoza, El olvido que seremos d'Héctor Abad Faciolince i Un amor, de Sara Mesa.Dins de la no ficció, predominen els llibres d'autoajuda, vida sana i cuina, i assajos com Sapiens De animales y dioses de Yuval Noah Harari, publicat en 2014, a més de divulgatius com La vida contada por un sapiens a un neandertal de Juan José Millás i Juan Luis Arsuaga, i especialitzats en art com Emocionarte. La doble vida de los cuadros de Carlos de l'Amor.El primer llibre de poesia que apareix en la llista global és Adiós al frío d'Elvira Sastre (Visor).En infantil predominen les col·leccions, com la sèrie protagonitzada per Amanda Black, Los Compas o Anna Kadraba. Respecte a l'àlbum il·lustrat, apareixen llibres ja considerats clàssics, com Las jirafas no pueden bailar (Brunyeixo), El monstruo de colores (Flamboyant) i ¿A qué sabe la luna? (Kalandraka).En juvenil, el llibre de l'any ha estat Boulevard, un llibre d'impressió sota demanda (ha estat el dècim més venut en la llista general), i abunden les històries que passen de la plataforma Wattpad a format llibre, com A través de mi ventana d'Ariana Godoy.Els llibres més venuts de l'any són els següents:FICCIÓ:Sira de María Dueñas (Planeta)El italiano d'Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)Los vencejos de Fernando Aramburu (Tusquets)La Bestia de Carmen Mola (Premi Planeta 2021)El juego del alma de Javier Castillo (Suma)NO FICCIÓ:El humor de mi vida de Paz Padilla (Harper Collins)El infinito en un junco d'Irene Vallejo (Siruela)Sin miedo de Rafael Santandreu (Grijalbo)Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas (Espasa)Dime qué comes y te diré qué bacteria tienes de Blanca García-Orea (Grijalbo)INFANTIL I JUVENIL:Boulevard de Flor M. Salvador, (Editorial Naranja, impressió sota demada)Amanda Black 1- Una herencia peligrosa, de Bàrbara Montes i Juan Gómez-Jurado, (B de Block)A través de mi ventana, d'Ariana Godoy (Alfaguara).Los Compas, sèrie (Edicions Martínez Roca)Anna Kadabra de David Sierra Listón i Pedro Mañas (Destino).