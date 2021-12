Primark retira un producte infantil per risc d'asfíxia

La firma demana a qui hagi comprat un xilòfon de fusta que el torni a qualsevol botiga, on es tornaran els diners

Actualitzada 30/12/2021 a les 20:59

Primark ha retirat de les seves botigues un xilòfon de fusta per anens a partir de deu mesos que no compleix amb els estàndards de seguretat. Segons un comunicat enviat per la firma, «existeix risc que algunes peces més petites es separin del conjunt, el que pot suposar un risc potencial d'asfíxia o ingesta accidental».

El producte ha estat a les botigues des del 24 de març. Segons el mateix comunicat, la prioritat de Primark és sempre «la seguretat dels nostres clients, per la qual cosa instem a la devolució d'aquest article per procedir al seu reemborsament íntegre».

El comunicat conclou que «si va adquirir aquest producte, torni'l a qualsevol botiga Primark» per recuperar els diners i apunta que «no és necessari que presenti el justificant de compra ni el rebut per rebre el reemborsament».