La Policia retira 300.000 antígens per incomplir les mesures sanitàries

Els tests s'emmagatzemaven en diverses naus industrials de Fuenlabrada, Madrid

Actualitzada 30/12/2021 a les 20:45

La Policia Nacional ha intervingut uns 300.000 test d'antígens de la covid-19 en diverses naus d'un polígon industrial de la localitat madrilenya de Fuenlabrada, ja que presentaven irregularitats i incomplien les mesures sanitàries.Segons ha informat la Policia, en menys de 24 hores els investigadors van detectar i van bloquejar la distribució de la mercaderia, emmagatzemada en aquestes naus del polígon Cobo Calleja.La recerca es va iniciar dimarts passat quan els agents van tenir coneixement que es podrien estar distribuint test d'antígens que no complien amb els protocols específics o que no havien superat els assajos oficials.Donada la gravetat dels fets per la repercussió que podria tenir en la seguretat i salut dels consumidors, els investigadors van aconseguir en tot just 24 hores localitzar la mercaderia.Per a això, els agents van dur a terme dimecres un dispositiu policial amb l'objectiu d'inspeccionar aquests productes corresponents a quatre empreses situades en cinc naus.En total, es van analitzar al voltant d'un milió de test, dels quals es van intervenir uns 300.000 per deficiències en els tràmits documentals o bé per mancar d'autorització per a la seva distribució pel que no es podrien considerar aptes per al seu ús.Per aquests fets es va obrir un expedient administratiu sancionador, si bé s'està pendent d'analitzar nombrosa documentació per si poguessin haver comès un delicte contra la salut pública.