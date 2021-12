Em poden multar si no porto la mascareta pel carrer?

L'increment de contagis va obligar al govern espanyol a imposar noves restriccions

Actualitzada 29/12/2021 a les 14:28

L'increment de contagis arreu de l'Estat va obligar al govern espanyol a imposar noves restriccions i així intentar frenar l'avenç de la sisena onada de la covid-19. Una d'aquestes mesures és la imposició obligatòria de l'ús de la mascareta en exterior.Per aquest motiu des de divendres passat és obligatori portar la mascareta posada en exteriors, independentment de si es respecta o no la distància física de seguretat. Es tracta però d'una mesura amb excepcions. No cal dur la mascareta si es practica un esport individual, en espais naturals o si es duen a terme activitats no esportives.Pel contrari és obligatori portar la mascareta posada en exteriors, en espais tancats d'ús públic, els mitjans de transport de qualsevol tipus i en els privats si els ocupants no són convivents.Si no es compleix amb aquesta obligació la policia pot imposar una multa de 100 euros, es tractaria d'una sanció lleu emmarcada en la Llei General de Salut Pública.