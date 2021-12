Barcelona, guardonada com a millor destinació fora dels EUA als Gay Travel Awards 2021

Actualitzada 30/12/2021 a les 16:47

Barcelona ha estat guardonada amb un premi als Gay Travel Awards 2021 en la categoria 'Destinació fora dels Estats Units' en reconeixement a la seva tasca en la promoció del turisme LGTBIQ+. Els Gay Travel Awards són els guardons més importants que es donen per reconèixer les iniciatives al voltant del col·lectiu LGTBIQ+, identificant i premiant destinacions, influencers o organitzacions que destaquen per l'esperit inclusiu i l'excel·lència hospitalària. «És un orgull per a Barcelona haver sortit escollits com a millor destinació no americana que millor promociona i dona suport al turisme LGTBIQ+», ha assegurat la directora de Turisme de Barcelona, Marian Muro.