Aquestes són les malalties que no desapareixeran malgrat que hi hagi vacuna

Només unes poques es consideren completament erradicables segons l'OMS i la covid no hi és a la llista

Actualitzada 29/12/2021 a les 19:30

Les malalties que no s'aniran

No tot és l'erradicació

Tenim vacunes contra moltes malalties, però fins ara, en la història de la humanitat, només hem aconseguit erradicar-ne una: la verola (entenent per erradicar el significat tècnic del terme tal com el recull l'OMS, que és reduir a zero la seva prevalença en la població mundial d'hostes).Com és lògic, no és senzill esborrar per complet una malaltia del mapa, i en alguns casos pot ser que estiguem en el bon camí: l'OMS considera que la poliomielitis, la dracunculiasis i el pian són erradicables, i té en marxa plans operatius per a això. Per part seva, la ITFDE (International Task Force for Disease Erradication, una organització fundada en el si del Carter Center i secundada per la fundació Bill & Melinda Gates) és més ambiciosa i es marca set objectius que considera possibles: la poliomielitis, la dracunculiasis, el xarampió, la parotiditis, la rubèola, l'elefantiasi i la cisticercosis.No obstant això, hi ha algunes malalties que mai seran erradicables. Per a començar, cal descartar totes les que siguin d'origen no infecciós: genètiques, autoimmunes, tumorals...Tampoc totes les infeccioses són erradicables. Perquè es consideri que ho són, han de complir una sèrie de requisits, recollits per l'OMS de la següent manera:1.-No han d'existir reservoris no humans: els éssers humans han de ser fonamentals per al microorganisme, que no tindria en aquest cas altres reservoris i no es multiplicaria en l'ambient (quan ens referim a malalties animals, s'aplicaria a l'espècie o espècies afectades per la malaltia).2.-Han d'existir mitjans pràctics de diagnòstic amb suficient sensibilitat i especificitat per a detectar aquells nivells d'infecció que condueixin a la transmissió de la malaltia.3.-Ha d'existir una estratègia eficaç d'intervenció i dispensació, capaç d'interrompre la transmissió de l'organisme.Tenint això en compte, podem descartar moltes d'elles. El SARS-CoV-2, malaltia causant de l'actual pandèmia de covid-19, no compleix cap dels dos primers criteris, i està per veure que es compleixi el tercer.Altres exemples inclouen febres tropicals com el dengue, febres hemorràgiques com la febre del Nil Occidental o l'ébola, el VIH, la grip, la ràbia, els sapovirus o els rinovirus.No obstant això, l'erradicació d'una malaltia no és sempre la meta de les estratègies de salut pública. Encara que per descomptat és un objectiu desitjable sempre que sigui possible, a vegades és més important aconseguir altres fites.Per exemple, sí que ha estat possible eliminar molts patiments en determinats territoris, o reduir al mínim la seva incidència en humans (com s'ha aconseguit amb la ràbia a Europa). És per això que es continua intervenint des de l'àmbit de la salut pública en el control de la transmissió i la incidència de determinades malalties.En altres casos, és possible reduir en gran manera la gravetat que té la malaltia en els propis infectats, alguna cosa que sembla que sí que estem aconseguint (als països de rendes altes que han pogut accedir als sèrums, almenys) amb la covid-19. En aquest camí és fonamental la vacunació com a eina d'immunització de la població, juntament amb una disponibilitat suficient de tractaments i cures per als pacients.