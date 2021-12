Renfe facilita temporalment el canvi de billets sense despeses per l'augment de contagis per covid

Les persones que tinguin bitllet per viatjar entre avui i el 15 de gener i que no puguin realitzar el seu viatge perquè hagin d'estar confinades, podran canviar la data del bitllet

Actualitzada 29/12/2021 a les 18:01

Renfe facilitarà el canvi de bitllets sense despeses davant la situació sanitària actual i l'augment dels contagis per Covid. Els viatgers que tinguin bitllet per a viatjar entre avui i fins al 15 de gener de 2022 en trens d'AVE, Llarga Distància, Avant i Mitja distància i que no puguin realitzar el seu viatge per motius sanitaris, en haver de guardar aïllament, podran canviar sense costos la data del seu bitllet.Renfe pren aquestes mesures extraordinàries per la situació sanitària actual. Per als viatgers que no hagin pogut viatjar abans d'avui per motius sanitaris, Renfe recorda que poden tramitar la seva sol·licitud de canvi a través dels canals de postvenda ( https://www.renfe.com/es/es/ayuda , el telèfon gratuït 900 878 333 i en estacions, a través del llibre de reclamacions). Totes aquestes peticions es duran a terme, encara que la gestió de les mateixes es podria dilatar en funció de les sol·licituds rebudes.A més, en els seus serveis públics, Renfe ha ampliat temporalment la caducitat dels títols multiviatge Avant, Abonament Targeta Plus i Targeta Plus 10 fins al 30 de juny de 2022. Aquesta mesura dona continuïtat a l'ampliació dels títols multiviatge del servei Avant, que es van adoptar, per primera vegada, el passat dia 17 d'octubre de 2020 a conseqüència de la crisi sanitària.