Les joguines que provenen del mercat asiàtic no arribaran per Reis

Segons la Unió de Consumidors de Catalunya, un dels regals més afectats és el producte estrella d'aquestes festes, els Bebés Llorones

Actualitzada 29/12/2021 a les 16:11

Les empreses catalanes dedicades a la comercialització de joguines denuncien problemes de subministrament, sobretot totes aquelles que provenen del mercat asiàtic. Tot això passa en plena campanya de Nadal i a prop de la celebració de Reis.Segons informa la Unió de Consumidors de Catalunya, totes les joguines que han arribat en contenidors durant aquesta setmana hi estan afectades i, per tant, no arribaran a temps a la botiga. Això ha passat a causa de que no s'han complert els terminis des de Xina, Índia o Vietnam.Totes les empreses que han patit aquest problema veuran afectada la seva economia, també cal fer repercussió a l'encariment de les matèries primeres. IMC Toys ha optat per apujar els preus de les seves joguines a partir del gener de l'any 2022.Les empreses han hagut de ser molt transparents amb els seus client a l'hora de comunicar aquest retard. Un dels regal més afectat ha estat el producte estrella d'aquestes festes, les joguines Bebés Llorones, en els quals s'ha treballat molt per poder-los anticipar, tot i que no hi ha altres proveïdors més propers.En canvi, els petits proveïdors, que normalment treballen amb empreses de proximitat, han augmentat la seva demanda. Tot i això, comporta el seu risc.