Ja es poden reclamar les multes imposades durant el primer estat d'alarma

La majoria de les sancions imposades són per circular per la via pública sense tenir el justificant que acreditava que el desplaçament corresponia a una de les activitats permeses, sortir a fer esport o a passejar fora de l'horari autoritzat o en grup, quan no estava permès; sortir el pare i la mare amb un fill o bé el pare i la mare amb dos fills (en un moment que les sortides es restringien a un fill acompanyat d'un progenitor) i consumir begudes en grup a la via pública. En total, els fets sancionats per normativa covid amb dret a devolució són 24.289.És recomanable fer el tràmit telemàticament a través del web ja que només cal omplir el formulari sense necessitat de signatura electrònica. De tota manera també es pot fer presencialment a les Oficines d'Atenció al Ciutadà, al registre del Departament d'Interior i als Serveis Territorials. Per a fer-ho presencialment caldrà demanar cita prèvia.