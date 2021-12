La ministra Darias aposta per l'educació presencial els dos propers trimestres

Actualitzada 29/12/2021 a les 19:30

El Consell Interterritorial de Salut, format pel govern espanyol i les comunitats autònomes, ha acordat aquest dimecres a la tarda limitar al 75% l'aforament màxim als grans recintes esportius a l'aire lliure, com els de futbol, i al 50% en els recintes tancats.La ministra de Sanitat, Carolina Darias, a més, ha apostat per mantenir la presencialitat en l'educació en totes les etapes, però ha explicat que el proper dimarts es reuniran els responsables autonòmics i del govern espanyol d'educació i universitats per concretar la data exacta de reobertura escolar.