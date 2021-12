El risc de morir per covid en pacients amb diabetis es dispara amb nivells de sucre en sang diferents als habituals

En l'estudi s'han analitzat dades de 91 pacients amb diabetis tipus 2 ingressats a l'Hospital del Mar per covid durant la primera onada de la pandèmia. Els seus nivells habituals de glucosa es van calcular a través de la determinació de l'hemoglobina glicosilada en analítiques de sang. Això permet conèixer el nivell mitjà de sucre en sang dels pacients en els tres mesos anteriors.Els investigadors van concloure que quan els pacients tenien nivells de glucosa en l'ingrés més alts que la seva mitjana, l'evolució era pitjor pel que fa a la mortalitat, l'ingrés a l'UCI i la necessitat de ventilació mecànica. El mateix passava si els nivells eren inferiors.L'investigador de l'IMIM-Hospital del Mar i cap de secció del Servei d'Endrocrinologia, el doctor Juan José Chilarón, ha assegurat que disposar dels nivells d'hemoglobina glicosilada aporta informació pronòstica precoç de la seva evolució.Per contra, presentar nivells similars als habituals en el moment de l'ingrés, no tenia cap efecte sobre el pronòstic. Els signants del treball tampoc van trobar relació entre els nivells de glucosa en sang i les probabilitats de tenir una mala evolució per la covid.La metgessa adjunta del Servei d'Endocrinologia i Nutrició i investigadora de l'IMIM-Hospital del Mar, la doctora Gemma Llauradó, ha explicat que això obliga a posr els nivells de glucosa dels pacients en el seu context per poder-los valorar i fer-ne un seguiment més estret, tenint en compte que es tracta d'un pacient de més risc. En aquest sentit, insisteix que no serveis només fixar-se en com el pacient arriba a urgències sinó que s'ha de valorar la informació en funció del seu grau de control crònic. Per això, recomana fer una determinació d'hemoglobina glicosilada a tots els pacients amb diabetis que arribin amb covid als hospitals.Dels 91 pacients analitzats, dinou van morir per covid-19. D'aquests, vuit presentaven nivells més alts de glucosa que els seus habituals i nou més baixos. Només en dos casos no es va detectar una variació significativa dels seus nivells de sucre en sang.