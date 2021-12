Canvis en les garanties dels electrodomèstics a partir de l'1 de gener

Si tens pensat comprar-te algun electrodomèstic o algun producte electrònic és millor que esperis

Actualitzada 29/12/2021 a les 12:06

Si tens pensat comprar-te algun electrodomèstic o algun producte electrònic és millor que esperis a fer-ho a l'1 de gener. El motiu? Els períodes de garantia canvien aquest 2022 i passen a tenir tres anys de garantia en comptes de dos. Aquest canvi en la normativa de garanties de béns de consum persegueix potenciar l'economia circular i pretén reduir l'obsolescència dels productes.El primer canvi té a veure amb aquests terminis de garantia que passen a tenir tres anys en comptes de dos, però els productes digitals mantenen els dos anys de garantia. Si el producte és de segona mà, el venedor professional pot reduir la garantia a un any sempre que acrediti i lliuri al consumidor l'escrit de la compra original. Si no ho fa la garantia del bé usat serà de dos anys.També canvia el termini de presumpció a favor del consumidor, si comprem alguna cosa avariada tenim fins a dos anys per presentar una falta de disconformitat, en comptes dels 6 mesos actuals.El tercer i últim canvi té a veure amb els recanvis, ara els fabricants hauran de garantir als consumidors els recanvis necessaris fins 10 anys després de la data en què el producte deixi de fabricar-se.