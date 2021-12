Avui es prendrà una decisió sobre si es retallen els 10 dies de quarantena

El president del govern espanyol defensa que ara estem més «preparats i protegits» contra la covid que fa un any

Actualitzada 29/12/2021 a les 13:39

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que avui dimecres es prendrà una decisió sobre si es retallen els 10 dies actuals de quarantena per ser contacte estret d'una persona positiva de covid. Sánchez ha dit que cal esperar a veure què diuen els tècnics i ha recordat que avui es reuneix la ponència d'alertes i que a la tarda hi ha la trobada del Ministeri de Sanitat amb els consellers d'aquest àmbit de les comunitats autònomes. D'altra banda, el president espanyol ha defensat que avui estem «més preparats i protegits» contra la covid que fa un any. I ha basat l'estratègia per front a la nova variant de la pandèmia en la vacunació, la mascareta i la unitat institucional.