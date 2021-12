La píndola contra la covid de Pfizer podria causar greus efectes en combinar-se amb altres fàrmacs d'alt ús

El «Paxlovid» va ser aprovat als Estats Units el passat 22 de desembre

La recentment aprovada píndola contra la covid-19 desenvolupada per la farmacèutica Pfizer, l'antiviral al qual se li ha donat el nom comercial de Paxlovid, podria causar greus efectes quan es pren al costat d'altres medicaments com les estatinas, indicades per a tractar el colesterol, alguns anticoagulants o uns certs antidepressius.Paxlovid va ser aprovat dimecres passat 22 de desembre per a usar-se per a tractar la covid severa o moderada en majors de 12 anys. La pastilla només podrà ser comprada amb recepta mèdica i els pacients hauran de prendre-la com a màxim dins dels cinc primers dies de símptomes una vegada la hi hagi prescrit el seu metge.Paxlovid es basa en una combinació de dues pastilles: l'antiviral nirmatrelvir i una de ritonavir, un fàrmac que s'ha utilitzat durant molt de temps com a estimulant en els tractaments contra el VIH. El ritonavir suprimeix un enzim hepàtic clau anomenada CYP3A, que metaboliza molts medicaments, inclòs el nirmatrelvir. En el cas del tractament amb Paxlovid, el ritonavir retarda la degradació de l'antivíric actiu en el cos i ajuda al fet que romangui en un nivell terapèutic durant més temps.Tal com recull el mitjà estatunidenc NBC News, «quan Paxlovid es combina amb altres medicaments que també són metabolitzats per l'enzim CYP3A, la principal preocupació és que el ritonavir pugui augmentar els medicaments coadministrados a nivells tòxics».Els medicaments que presenten riscos d'interacció són fàrmacs usats en gran mesura per persones que estan en risc de patir una covid greu, com per exemple anticoagulants, antiepilèptics, per a l'arrítmia, per a la tensió i el colesterol alts, i també contra la depressió i ansietat. A la llista s'afegeixen tractaments immunosupresors, contra el VIH (causant de la sida), contra el càncer i contra la disfunció erèctil, entre altres.L'Administració d'Aliments i Fàrmacs (FDA) dels Estats Units assenyala en la fitxa tècnica de Paxlovid, en el seu apartat 7, una llista detallada de tots els medicaments que podrien interactuar de manera greu amb ritonavir, incloent aquells que haurien d'evitar-se mentre duri el tractament anticovid.Els experts asseguren, no obstant això, que moltes d'aquestes interaccions entre diferents medicacions són «manejables» i insisteixen que aquest tractament és una «gran avanç» en la lluita contra la pandèmia. Destaquen igualment que els professionals farmacèutics tenen ja molts anys d'experiència amb els tractaments contra el VIH.Així mateix, recorden que Paxlovid només està autoritzat per a usar-se un màxim de cinc dies i que qualsevol persona a la qual se li recepti ha de comentar al seu metge altres medicacions que prengui habitualment.