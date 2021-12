Els Estats Units redueixen de 10 a 5 dies l'aïllament per casos asimptomàtics de covid-19

Les autoritats sanitàries dels Estats Units han reduït de 10 a 5 dies l'aïllament en els casos asimptomàtics de covid-19. El Centre per Control de Malalties (CDC, en les sigles en anglès) ha informat en un comunicat que els infectats amb òmicron que no presentin símptomes 5 dies després d'aïllar-se podran deixar el confinament, tot i que hauran de seguir utilitzant mascareta 5 dies més per «minimitzar el risc d'infectar». La decisió es basa en el fet què la majoria de contagis es produeixen en els primers dies de la malaltia. En el cas dels contactes estrets, caldrà aïllament 5 dies pels que no estiguin vacunats o els que faci més de sis mesos que van rebre la segona dosi, mentre que els que tinguin la tercera dosi no s'hauran de confinar.