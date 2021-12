El govern espanyol dona tres mesos a les empreses per adaptar els contractes temporals

En el cas dels contractes d'obra i servei es permetrà una durada de fins a sis mesos

La reforma laboral del govern espanyol –pactada amb sindicats i patronals- entrarà en vigor dimecres, excepte en el cas de la temporalitat, en què es permet un temps a les empreses per adaptar-se. Segons ha anunciat la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, les companyies tindran tres mesos per ajustar els contractes temporals a la nova normativa, una pròrroga que en el cas dels contractes d'obra i servei s'allargarà fins als sis mesos. «Si no, pensin que el dia 1 de gener, o el 31 de desembre, hauríem de tenir transformats els contractes», ha explicat Díaz en roda de premsa. El termini s'acota, només, als articles de la reforma laboral que fan referència a la temporalitat.