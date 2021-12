Descobreixen una proteïna que és clau per reduir el sobrepès

Uns investigadors de Barcelona han aconseguit que el seu consum controli l'obesitat en ratolins

L'obesitat, una epidèmia a tot el món

Un grup d'investigadors de Barcelona ha descobert una proteïna que redueix el risc de patir obesitat i obre noves vies de recerca per a una epidèmia que afecta el 40% de la població adulta a tot el món.L'estudi, elaborat en l'Institut de Recerques Biomèdiques Agust Pi i Sunyer (IDIBAPS) i dirigit per l'especialista biomèdica Mercedes Fernández-Lobato, ha identificat que el consum de la proteïna CPEB4 en ratolins redueix l'acumulació de lípids a la cavitat abdominal, la inflamació del teixit adipós, i l'augment de pes.La recerca també revela que l'absència de la proteïna normalitza la composició de la microbiota (bacteris de l'aparell digestiu) i afavoreix la presència de bacteris que protegeixen la barrera intestinal.«El treball revela l'existència d'un circuit regulador del procés de traducció de l'ARN a proteïnes, dirigit per CPEB4, fins ara desconegut», ha explicat Fernández-Lobato.«Avui dia la recerca se centra principalment en el pas previ, és a dir, la síntesi de l'ARN a partir de l'ADN, per la qual cosa els resultats obren noves vies de recerca per a desenvolupar millors tractaments contra l'obesitat», ha assegurat l'especialista.L'obesitat induïda per la dieta s'ha convertit en una epidèmia a tot el món, ja que gairebé el 40% de la població adulta té sobrepès o obesitat.Aquesta malaltia comporta un augment de la mortalitat, així com de la susceptibilitat de sofrir més d'un trastorn alhora, i està estretament relacionada amb el risc de desenvolupar càncer.El desconeixement de gran part dels mecanismes implicats en els efectes perjudicials de l'obesitat, apunta el IDIBAPS, dificulta disposar d'estratègies terapèutiques viables o desenvolupar nous tractaments per combatre-la.