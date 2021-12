Bèlgica rebutja d'extradició de Valtònyc: «Si Espanya és un estat feixista és perquè li interessa»

La fiscalia té 24 hores per recórrer la sentència però els advocats del raper ho veuen poc probable

Actualitzada 28/12/2021 a les 10:34

El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha rebutjat l'extradició del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc. La justícia espanyola el reclamava per una condemna de 3 anys i mig de presó per delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de les seves cançons. Ara, la fiscalia té 24 hores per recórrer la decisió però els advocats del músic ho veuen «poc probable». En sortir del tribunal aquest dimarts, Valtònyc, ha afirmat que a nivell personal està «content» però que, alhora, sent «molta ràbia i molt impotència» pels músics que estan complint presó a l'estat espanyol pels continguts de les seves lletres: «Si Espanya és un estat feixista i està al segle XVIII és perquè li interessa».