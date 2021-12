Aquest és el temps que triga òmicron a donar positiu en el test d'antígens

Amb la nova variant el resultat de les proves podria variar en qüestió d'hores

27/12/2021 a les 19:20

Els resultats varien en qüestió d'hores

«Les vacunes estan fent el seu treball»

La demanda de test d'antígens aquest Nadal s'ha disparat a conseqüència de l'augment dels contagis diaris i de l'expansió de la variant òmicron, declarada com a variant de preocupació per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el passat 26 de novembre.Els estudis preliminars suggereixen que té una major capacitat de transmissió i podria escapar a la immunitat de les vacunes. De fet, les dades disponibles fins al moment indiquen una capacitat de fuita immunitària major comparada amb la delta. No obstant això, «no causaria malaltia més greu en els adults i la vacuna reduiria més la probabilitat de desenvolupar quadres greus, hospitalització i mort», destaquen en el Ministeri de Sanitat.Això es deu al fet que és la variant «més divergent genèticament» i els canvis en la seqüència que codifica la proteïna de la espícula estarien associats amb aquesta fuita dels anticossos neutralitzadors.Llavors, com actua aquesta variant? Com es detecta en un test d'antígens? Els resultats d'aquesta mena de proves que adquirim en la farmàcia per a l'autodiagnòstic poden variar en qüestió d'hores. De fet, és possible donar negatiu al matí i positiu a la tarda.El catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla., Guillermo López Lluch, assegura que «el problema dels test de covid és la sensibilitat. Mentre les PCR són molt sensibles, els antígens, en canvi, són molt menys sensibles»El problema actual amb aquesta nova variant és que «és molt més infectiva» i una prova d'antígens amb resultat negatiu al matí, pot ser positiu a la tarda o l'endemà. «No obstant això, amb PCR, dona positiu gairebé immediatament».Es tracta d'un problema que estan tenint moltes persones, que en començar amb símptomes lleus se sotmeten a aquesta mena de prova donant negatiu. No obstant això, conforme avancen les hores i després de realitzar test en moments diferents el resultat canvia a positiu.«Els test ràpids funcionen amb òmicron. Però, per què algunes persones romanen negatives en els primers dies que tenen símptomes?, es preguntava en les seves xarxes socials l'epidemiòleg estatunidenc i professor en la Universitat d'Harvard, Michael Mina. «S'esperava això», afegeix.«La relació entre els símptomes i la càrrega viral ha canviat substancialment» i això és «un reflex del fet que les vacunes estan fent el seu treball». Tenir simptomatologia compatible en els primers dies equival a una càrrega viral baixa i el test d'antígens no és capaç de detectar el virus.Per tant, explica l'expert, si presenta símptomes lleus i el resultat és negatiu, «encara que probablement no és contagiós en aquest moment, si ha de ser molt cautelós». Així, recomana posar-se en quarantena i tornar a repetir la prova l'endemà quan augmenti la càrrega viral.