Alerta alimentària: Ferrero Rocher retira tots els lots d'un dels seus productes estrella

Actualitzada 27/12/2021 a les 11:22

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha informat que s'han retirat tots els lots d'un dels productes estrella del Nadal, el Grand Ferrero Rocher Dark de 125 grams per contenir un al·lergogen no inclòs en l'etiquetatge.El producte ha estat distribuït en pràcticament tot el territori espanyol, i que conté traces no declarades de llet. Els lots afectats són tots aquells que s'han comercialitzat a Espanya amb data de consum preferent 20/04/2022.La companyia recomana als consumidors amb al·lèrgia o sensibilitat severa a la llet «que no consumeixin el producte» i que contactin amb l'equip d'Atenció al Consumidor de Ferrero.