Twitter, Sergi Arola, Eto'o i Kiko Matamoros entren a la llista de morosos d'Hisenda

La vuitena llista de morosos de l'Agència Tributària inclou un total de 7.277 deutors de més de 600.000 euros

Actualitzada 27/12/2021 a les 13:52

El cuiner Sergi Arola, l'exfutbolista Samuel Eto'o, el personatge televisiu Kiko Matamoros i Twitter han entrat a la llista de morosos publicada aquest dilluns per l'Agència Tributària, que ara té criteris més estrictes.Al llistat -que inclou als qui deuen més de 600.000 euros a Hisenda a 31 d'agost i els seus responsables solidaris- figuren també el exsoci d'Iñaki Urdangarín Diego Torres o l'empresari Bartolomé Cursach.La llista publicada aquest dilluns, la segona d'enguany, és més extensa que la de juny, ja que baixa el llindar per figurar-hi d'un deute d'1 milió d'euros a 600.000 euros i inclou també als responsables solidaris.La vuitena llista de morosos de l'Agència Tributària inclou un total de 7.277 deutors de més de 600.000 euros amb Hisenda a 31 d'agost de 2021, mentre que l'import global de deutes recollit en el nou llistat assoleix els 18.200 milions d'euros, segons fonts de l'Agència Tributària.Així, si es compara amb l'anterior llista publicada el juny de 2021, el nombre de deutors s'ha disparat un 88%, mentre que l'import global del deute l'ha fet un 29,4%, si bé cal tenir en compte que 3.000 milions de l'import total (18.200 milions) apareixen duplicats a conseqüència de la inclusió de les derivacions de responsabilitat solidària.Homogeneïtzant criteris amb els dels llistats anteriors, el nombre de deutors seria de 3.439, un 11% menys respecte al llistat anterior, mentre que l'import baixaria a una mica més de 12.800 milions d'euros, per la qual cosa la variació respecte a l'últim llistat publicat és, en termes homogenis, d'un 9% menys.Del total de 7.277 deutors que figuren en aquest últim llistat, 1.367 són persones físiques per import de 2.081 milions d'euros (en la llista anterior eren 312 per import de 673 milions d'euros) i 5.910 són persones jurídiques per import de 16.150 milions (enfront dels 3.557 de la passada llista de juny i 13.426 milions).De l'import total, més de 7.200 milions d'euros, el 40% del total, es correspon amb deutors en procés concursal (més de 2.176 deutors, el 30% del total) i, per tant, és deute afectat per un procés en el qual les possibilitats de cobrament efectiu dels deutes es troben limitades mentre duri el mateix procés concursal.Després d'haver aparegut en el llistat publicat el juny de 2021, un total de 585 deutors no figuren ja en aquest llistat, per la qual cosa abandonen la llista amb un import de 1.901 milions d'euros.La sortida de la llista es pot deure, tant a la cancel·lació total o parcial dels deutes objecte de publicació, com a l'obtenció d'un ajornament o suspensió del deute abans de la data de presa de dades (31 d'agost de 2020). Per contra, i com a conseqüència fonamentalment de l'ampliació del perímetre de publicació, un total de 3.993 nous deutors figuren en aquest llistat, per la qual cosa entren en la llista amb un import de deute de 5.737 milions d'euros.