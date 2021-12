La vacuna contra la covid: com s'ha pogut desenvolupar en menys d'un any?

Les cinc claus per entendre la rapidesa de la gesta científica de la vacuna

A principis de març de l'any 2020 la pandèmia de la covid-19 que ha transformat el món es posava sobre la taula dels governs del món amb la gran incògnita sobre les dimensions que tindria la crisi sanitària. El dos de març a Espanya només s'havien detectat 120 casos, dos focus de contagi i cap mort, una setmana després les xifres es disparaven havent de passar al confinament estricte.Avui fa un any que van arribar les primeres vacunes contra la covid-19, un fàrmac desenvolupat en temps rècord que ha generat molts dubtes a causa d'aquesta rapidesa. Com pot ser que després de 30 anys d'investigació per trobar un vacuna contra el VIH no tinguem cap vaccí efectiu, i, en canvi, contra la covid-19 els científics hagin pogut trobar una vacuna? Són cinc els elements claus que donen resposta a aquest interrogant.En primer lloc, el primer SARS s'està investigant des de l'any 2003. Els científics sabien quina era la proteïna que s'havia d'atacar i ja se'n coneixia el disseny estructural. De fet, ja s'havien desenvolupat vacunes contra un anterior coronavirus, vacunes que no es van haver d'utilitzar perquè van desaparèixer i no es van convertir en virus pandèmics.Les vacunes d'ARN missatger (Pfizer i Moderna) fa 60 anys que s'estan estudiant. El mateix passa amb els vaccins basats en adenovirus (AstraZeneca i Janssen). Per tant, no es tracta d'un tipus medicació que hagi aparegut de la nit al dia.Com que la pandèmia ha afectat el món sencer, els governs han donat un suport financer total als científics. Per exemple, Moderna va rebre 1.000 milions del govern dels EUA, BioNTech en va rebre 483 del govern d'Alemanya, Oxford/AstraZeneca més de 1.000 milions d'euros del govern britànic. Pfizer, en canvi, va treballar en xarxa i sense un finançament públic, però els governs van assegurar centenars de milions d'euros en contractes de compra del vaccí desenvolupat.L'aposta de les noves companyies biotecnològiques també és clau, algunes d'elles com Moderna o BioNTech van apostar fa anys per la tecnologia de l'ARN missatger tot i l'escepticisme que creava llavors.L'últim punt clau és que la pandèmia s'ha allargat en el temps, per aquest motiu els investigadors van poder de reclutar milers de voluntaris i, sobretot, en el desenvolupament d'una vacuna és primordial el nombre de contagis: com més n'hi hagin, més dades obtenen els investigadors, per tant, poden mesurar l'eficàcia del fàrmac amb més facilitat.