Un consumidor amb tarifa regulada de la llum pagaria un 15% més que en 2018

Actualitzada 26/12/2021 a les 11:09

Un consumidor tipus acollit a la tarifa regulada o PVPC, si finalitzés ara el 2021, pagaria un 15,65% més per la seva factura de la llum que el que va pagar el 2018, l'any fins ara amb l'electricitat més cara dels últims anys, encara que si es descomptés la inflació (un 5,5% al novembre), la seva pujada seria del 10,15%.Aquesta tarifa la tenen gairebé 11 milions de clients a Espanya, entre ells els beneficiaris del bo social elèctric (el descompte en la factura de la llum per als consumidors considerats vulnerables), davant de 17 milions que hi ha al mercat lliure.És a dir, són només una part dels que el Govern espanyol considera per a donar per complert el seu compromís que el rebut de la llum de 2021 per al consumidor sigui enguany en mitjana similar al que van pagar en 2018, descomptada la inflació.La font per al càlcul del Govern espanyol són les dades d'Eurostat (l'oficina europea d'estadística), segons els quals la factura mitjana a Espanya el 2018 va ser de 608 euros i, si se suma la inflació, aquesta factura ascendiria a 639 euros, segons va explicar aquesta setmana el president, Pedro Sánchez.Amb les mesures que va adoptar l'Executiu per a pal·liar l'impacte de la pujada de l'electricitat en el mercat majorista, entre elles la rebaixa de l'IVA del 21% al 10%, s'ha rebaixat en 84 euros la factura de 2021, que, de no haver-se fet res, seria de 700 euros i no de 613 euros, segons el Govern espanyol, que assenyala que la xifra és menor als 639 euros de 2018 més inflació.En el cas del consumidor tipus amb tarifa PVPC, s'ha utilitzat per al seu càlcul el simulador de la Comissió Nacional per als Mercats i la Competència (CNMC).Els càlculs llancen que un consumidor amb una potència contractada de 4,4 quilowatts i un consum mensual de 250 quilowatts hora (KWH) al mes (distribuït en 70 KWH en horari punta, 60 KWH en pla i 120 KWH en vall), amb dades fins al 23 de desembre pagaria el 2021 per la llum 828 euros, davant dels 715,91 euros de 2018, és a dir 112 euros més l'any, encara que el càlcul no té en compte la inflació.A més, aquest consumidor tipus no és beneficiari del bo social, perquè aquests últims (1,13 milions de consumidors) tenen descomptes en la factura que el Govern ha ampliat des d'octubre fins que finalitzi abril de 2022.D'aquesta manera, els vulnerables tindran un descompte del 60% en lloc de l'habitual del 25%, i els vulnerables severs del 70% en lloc del 40%.Aquests 828 euros de factura anual el 2021 li suposen al consumidor tipus un 25,62% més que els 659,09 euros que va pagar en tot l'any 2019 per la llum, en concret gairebé 169 euros més.Si la comparació es fa amb 2020, un any marcat per la pandèmia i amb baixos preus, la factura anual a aquest consumidor tipus se li ha encarit en un 38,6% i pagarà en aquest 2021 per la llum 230,52 euros més que els que va gastar en 2020 (597,48 euros per les factures de tot aquest any).Malgrat que les mesures adoptades pel Govern no aconsegueixen absorbir íntegrament l'encariment dels preus en el mercat majorista, a aquest consumidor tipus, en la tarifa del qual impacten i que porten mesos disparats, sí que redueix molt l'efecte de l'encariment, en compensar-se amb reduccions d'impostos i dels càrrecs que es recapten a través del rebut de la pujada del preu de l'energia en el mercat.En el que portem d'any i fins al 23 de desembre, el preu mitjà de la llum en el mercat majorista aconsegueix els 113,06 euros/megavat hora (MWh), una xifra un 97,34% superior (55,77 euros/MWh més) al preu mitjà de 2018, que amb 57,29 euros/MWh va ser l'any amb el preu més alt després de 2008.