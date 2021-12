La tendència natural dels virus és la d'evolucionar constantment, habitualment cap a formes que augmentin la transmissibilitat però disminueixin la letalitat

Actualitzada 26/12/2021 a les 18:12

La variant òmicron del coronavirus ha tornat a sacsejar amb força tot el planeta a causa de la seva ràpida propagació. El Ministeri de Sanitat va comunicar en la seva última actualització sobre la situació de la Covid-19 aquest dijous que els nous casos ascendien fins als 72.912, 41.433 registrats del dimecres al dijous.El sorgiment d'aquest nou variant ha fet saltar les alarmes i ara la màxima preocupació és si poden originar-se noves variants que siguin cada vegada pitjors o fins i tot «supervariants» que ens obliguin a rebre més dosis de reforç de les actualment plantejades.El viròleg José Antonio López ha explicat aquest dissabte al programa de televisió laSexta Noche que existeixen tres escenaris en els quals el coronavirus podria replicar-se i arribar a crear aquestes mutacions. El primer suposat, apunta, es donaria si el percentatge de població vacunada és baix, la qual cosa facilitaria la transmissió del virus.En aquest sentit, l'expert ha subratllat que això és el que ha passat a Sud-àfrica i el que ha afavorit l'aparició de òmicron, ja que de les milions de dosis inoculades al món la gran majoria han estat administrades als «països més rics».El segon context en el qual podria aparèixer una nova «supervariant» és que hi hagi persones el sistema immunològic de les quals està afeblit o «immunocompromès», perquè això provocaria que el virus «generés altres resistències i variacions». Una situació, ha assenyalat, que també es viu a Sud-àfrica.Finalment, el tercer escenari que comenta el viròleg és el de la transmissió de persones a animals «que després torni a humans amb variacions», ha explicat, esmentant que encara «no sabem quin d'aquests camins ha seguit òmicron».En qualsevol cas, la qual cosa sí ha volgut destacar és que «els virus continuaran evolucionant», i prova d'això és que ja tenim «un monstre de més de 30 mutacions» que s'expandeix ràpidament. Per això, existeix un risc «real» que puguin generar-se «recombinacions» entre variants.López, no obstant això, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat assegurant que «la tendència normal i natural dels virus» és que augmenti la transmissibilitat però disminueixi la letalitat, que «és el que estem veient», per la qual cosa la gran preocupació des del punt de vista epidemiològic és que es produeixi «un problema sanitari important».