Sanitat admet que no totes les vacunes han evitat igual els contagis de coronavirus

Algunes vacunes ofereixen més protecció i amb el pas del temps la immunització decreix

Actualitzada 26/12/2021 a les 12:15

La protecció baixa amb el pas dels mesos

No totes les vacunes han protegit de la mateixa manera contra el coronavirus al llarg d'aquesta pandèmia. Així ho ha posat de manifest un recent informe publicat pel Ministeri de Sanitat sobre l'efectivitat de la vacunació davant la Covid-19 a Espanya, que detalla les diferències respecte a les vacunes emprades per a immunitzar a la població davant del virus.A Espanya han estat quatre les vacunes que s'han inoculat en la població, en funció dels grups d'edat i col·lectius: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen.D'aquesta manera, Sanitat desgrana en el document quin escenari es va observar durant la cinquena onada de la pandèmia, que va tenir lloc durant els mesos de juliol i agost de 2021, quan ja s'havien administrat les quatre vacunes en diferents grups poblacionals. En aquest període, la incidència acumulada «va ser màxima en persones no vacunades, seguida de les vacunades amb Janssen i les vacunades amb AstraZeneca».Segons Sanitat, «en aquests grups s'ha vingut incrementant la incidència des del mes de novembre, excepte en els vacunats amb Janssen, en els quals l'increment s'ha frenat, possiblement per l'administració d'una dosi de reforç amb vacuna d'ARNm en aquest grup».Així, el departament que dirigeix Carolina Darias estableix una comparativa en la qual les vacunes de Janssen i AstraZeneca, per si soles, són les que han evitat menys contagis, davant de les vacunes d'ARNm de Pfizer i Moderna, així com les opcions en les quals aquests sèrums s'han combinat amb les dues vacunes anteriors.Tal com subratlla Sanitat, «les persones vacunades amb Pfizer, Moderna i pauta heteróloga de AstraZeneca i vacuna ARNm han mostrat la menor incidència en tot el període».Així mateix, l'informe recull que la protecció davant de la infecció, la infecció simptomàtica i l'hospitalització per Covid disminueix conforme passen els mesos, si es comparen aquelles persones vacunades en els primers mesos (març, abril i maig) respecte a les vacunades al juny.Aquesta disminució progressiva de l'efectivitat es dona en persones de més de 80 anys i també en els grups de 70-79 anys, 60-69 anys, 50-59 anys i 40-49 anys.En concret, en els centres de majors els resultats publicats a l'octubre indicaven que l'efectivitat es mantenia en valors superiors al 96% davant d'infecció, infecció simptomàtica, hospitalització i defunció, en els vacunats des de maig d'ara endavant.No obstant això, en els vacunats al març l'efectivitat disminuïa a 58%, 64%, 65% i 77%, davant d'infecció, infecció simptomàtica, hospitalització i defunció, respectivament, la qual cosa podria indicar una pèrdua d'immunitat amb el temps des de la vacunació.