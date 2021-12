Retallades de pesca, gasoil i la falta de personal marquen l'any a la mar

«Hem tingut menys pesca que el 2020 i l'any que ve hi haurà encara menys» afirmen des de la patronal d'armadors Cepesca

Actualitzada 26/12/2021 a les 17:25

Rebaixes de pesca

Alça del gasoil

Problemes de relleu generacional

Desafiaments legals

Les retallades de pesca a l'Atlàntic i el Mediterrani, l'encariment del gasoil i els problemes de personal marquen el balanç anual per a la flota espanyola i destacaran entre els nombrosos reptes per al 2022.Els pescadors canvien d'any amb menys possibilitats de captures, després d'un 2021 complicat amb la prolongació de la pandèmia, encara que desigual segons la mena de flota i amb alguns alleujaments per la millora de preus per les vendes nadalenques.«La flota acaba 2021 més desanimada del que va començar», segons ha declarat a Efe el secretari general de la patronal d'armadors Cepesca, Javier Garat.Per al president de la Federació de Confraries Pesqueres (FNCP), Basilio Otero, ha estat difícil però no més que anys anteriors, perquè ha viscut problemes als quals la flota està acostumada.«Els pescadors coneixen el significat de la paraula resiliència abans que s'inventés», ha subratllat a Efe.Un total de 8.839 vaixells componen la flota espanyola, que genera 31.100 ocupacions i una producció per valor de 1.601 milions d'euros, segons dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 2020.El balanç del sector és desigual, amb els vaixells del Mediterrani en pitjor situació, els tonyinaires i navilis del Cantàbric travessant dificultats, els marisquers en millor conjuntura i els palangrers una mica més alleujats pel preu del peix espasa, segons Cepesca.L'any ha estat «un desastre» per a vaixells costaners dedicats al verat (verdel o xarda) al Cantàbric», segons el parer d'Otero.«Hem tingut menys pesca que el 2020 i l'any que ve hi haurà encara menys», ha subratllat Garat.L'últim Consell de Ministres de Pesca de la Unió Europea (UE) de desembre, a Brussel·les, va aprovar una reducció de captures de lluç ibèric (-8%), entre altres retallades a l'Atlàntic i una rebaixa addicional de dies en la mar del 6% per als vaixells del Mediterrani.Espanya va votar en contra de la part mediterrània de l'acord.D'altra banda, el pacte aconseguit entre la UE i el Regne Unit sobre la pesca en caladors compartits retallarà el lluç (-20%) en aigües del nord (Gran Sol) per a Espanya i l'extracció de sorell (chicharro) del Cantàbric.La flota d'Andalusia projecta una manifestació a Madrid, el 28 de gener, per les retallades al Mediterrani, segons fonts del sector.La flota ha patit l'alça del cost del gasoil, que s'ha encarit un 74% interanual, segons les últimes dades de la cooperativa d'armadors de Vigo (ARVI), fins a octubre.D'altra banda, els armadors i les confraries estan expectants davant el Pacte Verd europeu i davant les negociacions de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) per a regular les ajudes a la pesca, perquè precisament els subsidis al carburant són un dels punts més controvertits i en dubte.Un altre dels problemes ha estat la falta de personal i de relleu generacional a bord, sobretot de llocs de comandament; en terra, la patronal de peixateries Fedepesca també ha alertat de la dificultat de trobar treballadors.A més, la flota ha lamentat l'èxode de mariners a vaixells d'altres banderes.Per això, armadors i confraries han reclamat mesures per a atreure el talent jove cap a la mar i també per a facilitar la contractació d'estrangers.Per al 2022, la flota espera múltiples desafiaments legals, com la reforma de la normativa de control pesquer de la UE, que entre altres mesures planteja la instal·lació obligatòria de càmeres de vídeo a bord.Els pescadors lamenten que la UE no sigui conscient dels seus esforços i imposi noves regles mentre que al mateix temps no frena les importacions de productes d'orígens on no es respecten els drets laborals, com la Xina.A Espanya, la flota està pendent de la reforma de la llei de pesca i de la presentació per part del Govern espanyol dels projectes normatius pendents; referent a això, Cepesca ha reclamat «seguretat jurídica» per a les empreses.A més, està previst que la Comissió Europea publiqui un informe sobre la Política Pesquera Comunitària i encara que de moment no hi ha una reforma en l'horitzó, la flota ha demanat que almenys canviïn les obligacions de desembarcament.Com a nota positiva, els pescadors reconeixen que la desconvocatoria de la vaga de transportistes ha facilitat el subministrament i la venda de productes de la mar per al Nadal, època crucial per a la seva facturació.