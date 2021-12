Els trastorns més freqüents a l'hora d'anar a dormir

No tot el maldormir és insomni, la privació crònica del somni o el «retard de fase» són altres problemes importants

Un altre problema de son en joves

Què fer quan ja hi ha insomni

La pandèmia està portant amb si l'increment dels problemes per a dormir, per a agafar la son i mantenir-lo durant la nit. Però cal tenir clars diversos conceptes, perquè no tot el maldormir és insomni. «L'insomni és la dificultat per a iniciar o mantenir la son havent-hi condicions adequades per a dormir, i que això generi algun tipus de malestar o disfunció durant el dia», com explica el doctor Miguel Ángel Sánchez, psiquiatre i membre de la Unidad Multidisciplinar de Sueño de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid). També és especialista en el tractament de l'insomni i recorda que aquesta patologia no és el mateix que la privació crònica de la son, que és donar-se poques hores d'oportunitat per a dormir, ni tampoc el retard de la fase de son, un problema del ritme en el qual el rellotge intern està retardat i dormim tard.Al seu judici, i segons adverteix, és normal que una persona dormi mal puntualment si té una dificultat, una emoció, una mudança, un acomiadament, una oposició, o qualsevol tipus d'estrès. «El normal és que es dormi pitjor en aquestes circumstàncies i això no ho considerem insomni. Sí que es considera trastorn d'insomni quan aquesta dificultat per a dormir o mantenir la son es dona tres dies o més a la setmana, i durant almenys tres mesos. L'insomni ha de ser avaluat i en el seu cas tractat per un especialista, i a més, una cosa molt important, no hem de prendre medicines pel nostre propi compte», avisa.En aquest sentit, posa l'accent que normalment es confon l'insomni amb la privació crònica de son, una situació habitual en el món occidental, i que es deu en major part de casos a l'estil de vida. «Es tracta de persones que, per la seva activitat professional, o pel seu estil de vida, per exemple, llegeixen fins tard o veuen sèries, de manera que retallen la seva oportunitat per a dormir. Són persones que es fiquen al llit a dos quarts de dues del matí i s'aixequen a les 7, dormint sis hores o menys, insuficient per a qualsevol persona. Així que pel dia se solen trobar malament», agrega.El doctor Sánchez subratlla que es tracta de persones que han funcionat així durant anys, i que no es donen l'oportunitat adequada per a dormir, que no cuiden el seu somni, i que arriba un moment en el qual noten que es desperten a la nit i estan molt cansats pel dia. «Pensen que estan cansats perquè es desperten, però en realitat estan cansats perquè no es donen suficient temps per a dormir. Venen a la consulta demanant dormir de seguit aquestes sis hores, i nosaltres hem d'ensenyar-los que el que han de fer és donar-se més temps d'oportunitat per a dormir”, sosté el psiquiatre especialista en son de la Fundació Jiménez Díaz.En aquests casos recomana a aquestes persones el que allarguin l'oportunitat per a dormir fins a les 8 hores. «No es poden adormir 5 o 6 hores. La privació de son es relaciona amb ictus, infart agut de miocardi, obesitat, diabetis, disfunció del sistema immunitari, i fins i tot amb accidents de circulació», alerta l'expert.Una altra circumstància que es confon també amb l'insomni, i sobre la qual adverteix el doctor Miguel Ángel Sánchez, molt freqüent entre els joves de menys de 30 anys, és un trastorn circadiari que es coneix com a 'retard de fase': «Es tracta d'un problema de rellotge intern, que marca una finestra de 8 hores de facilitat per a dormir. Algunes persones tenen aquest horari retardat de 4 del matí a 12 del migdia, per exemple”.En l'adolescent, i especialment en els últims anys, diu que això s'ha convertit «gairebé en una epidèmia” perquè les pantalles retarden l'hora del rellotge intern i fa que t'adormis més tard.«Són persones que et compten un problema d'insomni d'inici, que no es queden adormides al principi, i quan s'aixequen estan fetes pols. Equivocadament se'ls donen hipnòtics i se'ls posa en perill perquè la somnolència durant el dia pot incrementar-se. La clau per a diferenciar-ho de l'insomni és que el cap de setmana, quan no han de matinar, diuen que dormen estupendament», manifesta l'expert, qui apunta que en aquests casos el tractament és diferent, a base de luminoterapia i de melatonina.El membre de la Unitat Multidisciplinària de son de la Fundació Jiménez Díaz afirma que quan tenim un problema de son, en primer lloc cal diferenciar de quina patologia es tracta i distingir-ho, per exemple, de les apnees del son, freqüent entre els qui ronquen molt, o si darrere existeixen altres problemes com la sobreutilizació de fàrmacs o els problemes abans esmentats.Una vegada fet el diagnòstic de trastorn d'insomni, el seu tractament més eficaç, el que té major aval científic, no són els fàrmacs. «El tractament d'elecció del trastorn d'insomni és la teràpia cognitiu-conductual, que busca reeducar el cos i la ment per a millorar la son; i el major risc a evitar és sempre la sobreutilizació de fàrmacs», incideix el psiquiatre.Un objectiu important amb els pacients amb insomni i amb la població general, segons remarca, és que no podem tampoc amb els tractaments actuals l'aspirar a dormir perfectament: «Cal assumir una certa deterioració de la son amb el pas del temps. Hi ha pacients que als 50 diuen que volen dormir de l'estirada, però això no en general no és possible. Amb 20 anys sí, però a partir dels 40 et sols despertar alguna vegada. El pensar que 'haig de dormir molt bé' és a vegades també part del problema, i aquest increment de l'atenció cap al dormir fa que sigui més difícil”.Segons conclou el doctor Miguel Ángel Sánchez, psiquiatre i membre de la Unitat Multidisciplinària de son de la Fundació Jiménez Díaz, aquest tipus de qüestions psicològiques es tracten de reeducar en consulta, juntament amb altres intervencions de tipus conductual, com el fet de reduir les hores de llit a 8 hores. Al contrari que els privadors de son abans esmentats, les persones amb insomni moltes vegades prolonguen el temps en el llit fins a les 10 hores o més, amb l'objectiu de tractar de «recuperar» la son perduda. «Com he dormit malament, em quedo fins més tard al llit», o «com anit vaig dormir malament, em vaig abans al llit». Avui sabem que prolongar d'aquesta manera el temps de llit espatlla la son, és un dels pilars que sostenen l'insomni, i és per tant un dels objectius del tractament.