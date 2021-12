Bill Gates posa data a la fi de la variant òmicron

La predicció del fundador de Microsoft sobre la pandèmia en 2022 i els «canvis transcendentals» que portarà

Actualitzada 26/12/2021 a les 12:38

I know it's frustrating to go into another holiday season with COVID looming over us. But it won't be like this forever. Someday the pandemic will end, and the better we look after each other, the sooner that time will come. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

La variant òmicron del coronavirus ha vingut per a posar potes enlaire molts dels avanços reeixits fins ara en pandèmia. També ha trastocat les prediccions de molts, com les del multimilionari Bill Gates, que recentment es mostrava optimista en el seu blog on desgranava els canvis que ha portat el coronavirus en àmbits com el laboral i quan veuríem la fi de la pandèmia tal com la coneixem.«Just quan semblava que la vida tornaria a la normalitat, podríem estar entrant en la pitjor part de la pandèmia», ha advertit ara el cofundador de Microsoft en un fil de missatges a Twitter.Segons l'empresari, seran poques les cases on no hi hagi contagis per aquesta variant, que també li ha tocat de prop. «Els meus amics pròxims ara la tenen i he cancel·lat la majoria dels meus plans de vacances», ha dit.En aquest sentit, Gates ha posat en relleu l'alta transmissibilitat d'aquesta variant. «Òmicron s'està propagant més ràpid que qualsevol virus de la història. Aviat estarà en tots els països del món», ha comentat.Com que «la gran incògnita és com t'emmalalteix òmicron», Bill Gates demana prudència a l'hora de protegir-nos enfront d'aquesta variant. «Hem de prendre'ns-la de debò fins que sapiguem més sobre aquest tema. Fins i tot si només és la meitat de greu que delta, serà el pitjor augment que hàgim vist fins ara perquè és molt infecciosa», ha alertat.Gates ha insistit a continuació en l'ús de la màscara, «evitar grans reunions en interiors» i la vacunació com els tres grans pilars per a fer front a aquesta variant.Respecte a la vacuna, l'empresari assegura que «tenir una dosi de reforç brinda la millor protecció», ja que «hi haurà més casos en persones vacunades». No obstant això, encara que pugui «sonar preocupant», reconeix, «és simplement un factor de quantes persones estan sent vacunades i com de ràpid s'està propagant aquesta variant».Per això, ha remarcat que «les vacunes estan dissenyades per a evitar que les persones s'emmalalteixin greument o morin», i en aquest punt «l'estan fent bé».El multimilionari, famós pels seus vaticinis sobre la pandèmia, també ha volgut compartir amb els seus seguidors de Twitter quan creu ell que s'acabarà la preocupació per òmicron.La «bona notícia», assegura, és que «òmicron es mou tan ràpid que una vegada que es torna dominant en un país, l'ona allí hauria de durar menys de 3 mesos».A pesar que aquests mesos puguin ser «dolents», Bill Gates es manté en la seva idea que «si prenem les mesures adequades, la pandèmia pot acabar en 2022».«Sé que és frustrant entrar en una altra temporada nadalenca amb la Covid amenaçant-nos. Però no serà així per sempre. Algun dia la pandèmia acabarà i quant millor ens cuidem, més aviat arribarà aquest moment», sentència.