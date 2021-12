Aquests són els medicaments amb falta de subministrament a les farmàcies

En la majoria dels casos, existeixen alternatives amb el mateix principi actiu

Actualitzada 26/12/2021 a les 13:07

Gairebé 500 medicaments en desproveïment

En el context de la crisi econòmica provocada pel coronavirus i la seva posterior deriva, els països desenvolupats estan vivint problemes de subministrament de molts productes, que de fet estan tenint un impacte important en la seva recuperació econòmica i a les butxaques dels ciutadans.Aquesta situació, que en bona part té a veure amb la crisi sanitària als països productors de matèries primeres i productes intermedis, s'estén també als fàrmacs. En aquest àmbit, no obstant això, el desproveïment no únicament es deu la pandèmia, sinó que aquesta vicissitud se suma a altres factors com són els problemes en el procés de producció (fallades de qualitat/seguretat, fallades d'envasament, d'etiquetatge), retirades voluntàries del medicament pels laboratoris productors o dolentes estimacions de la demanda.En l'actualitat, l'aplicació CIM de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (CIM) recull gairebé 500 alertes de desproveïment actives. No obstant això, encara que la xifra pot sonar molt alta, en la majoria dels casos no ha de suposar un gran motiu de preocupació.I és que, encara que algunes de les alertes afecten alguns fàrmacs d'ús bastant comú, com el paracetamol Altan, el paracetamol dari pharma, el paracetamol Pensa, el paracetamol Cipla, l'ibuprofeno Kern Pharma, la desloratadina Kern Pharma, la lizipaína, el ventolín en comprimits, el escitalopram Mylan, el omeprazol Serraclinics o el Modafinilo Mylan, en la majoria d'aquests casos existeixen alternatives amb el mateix principi actiu i via d'administració no subjectes a aquests problemes de subministrament.En altres casos, com el de la buscapina, s'està realitzant un subministrament controlat davant l'escassetat d'unitats. En aquesta situació, sovint és possible sol·licitar el medicament en qüestió com a medicament estranger. Finalment, hi ha algunes instàncies en els quals el metge ha de «determinar la possibilitat d'utilitzar altres tractaments comercialitzats».De fet, aquesta situació s'ha vingut donant de manera habitual des d'abans de la pandèmia de coronavirus, sense que s'hagin succeït en els últims anys problemes de subministrament realment significatius de fàrmacs d'ús comú.La llista completa de fàrmacs amb problemes de desproveïment, així com les condicions de la falta de subministrament, es pot visitar en l'aplicació CIM de la AEMPS.