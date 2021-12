Allau de crítiques a LeBron James per comparar el Covid amb la grip i el refredat

La gran estrella de l'NBA va compartir una publicació en xarxes que ha aixecat molta polèmica

Total number of deaths in America over the past two years:



Covid: 815,647

Flu: 37,314

Cold: 0



Incredibly irresponsible, misinformed and inadvisable post from LeBron https://t.co/NaeMRLZl57 — Tommy Beer (@TommyBeer) December 24, 2021

Un nou jugador de la NBA torna al focus de la polèmica pel coronavirus. No obstant això, aquesta vegada no és cap qualsevol, sinó LeBron James, la màxima figura del bàsquet mundial, qui ha rebut tot tipus de crítiques per un missatge en xarxes socials en referència a la malaltia amb la qual des de fa gairebé dos anys combat el món sencer.A la vigília de la Nit de Nadal, amb totes les limitacions per òmicron i l'onada de contagis, el dels Lakers va pujar un mem insinuant que el refredat, la grip i el Covid són iguals.Poc van trigar a arribar-li a LeBron tot tipus de crítiques per un comentari qualificat de «irresponsable». «Aquest acaba de minimitzar una crisi sanitària mundial amb una publicació» o «la cosa més estúpida que he vist avui» van ser alguns dels comentaris que va rebre en la publicació, però la resposta més lapidària la va rebre a Twitter.«Total de morts als EUA en els últims dos anys. Covid: 815.647, grip: 37.314 i refredat: 0. Increïblement irresponsable, desinformat i desaconsellable publicació de LeBron», li recordava el periodista Tommy Beer. De la mateixa manera, també li suggerien que li preguntés la seva opinió al jugador Karl-Anthony Towns que va perdre a set familiars pel Covid.No obstant això, uns altres han volgut defensar a LeBron James. D'una banda, negacionistes que estan d'acord amb la lectura i opinió del jugador, i per un altre, aquells que apunten que al que realment es refereix el laker és als símptomes del cep òmicron, que en nombroses ocasions sí que és similar a la d'aquestes altres malalties.