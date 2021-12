Per què hauries de canviar la teva mascareta a mesura que es propaga la variant òmicron

«Necessitem usar almenys una mascareta quirúrgica de tres capes», assenyala la doctora Leana Wen a CNN

Actualitzada 25/12/2021 a les 20:10

L'arribada d'òmicron ha suposat un destacat canvi en les mesures sanitàries vigents per a frenar l'expansió del coronavirus. A Espanya, la mascareta torna a ser obligatòria en exteriors.La doctora Leana Wen ha analitzat la situació actual respecte a les mascaretes en declaracions per a CNN: «Les mascaretes de tela són poc més que decoracions facials. No hi ha lloc per a elles amb òmicron»«Necessitem usar almenys una mascareta quirúrgica de tres capes», ha assenyalat. Aquesta està recomanada per al seu ús durant no més de quatre hores. «Pots usar una mascareta de tela damunt d'això, però no usis solament una mascareta de tela».Matisa que en els llocs als quals hi hagi gran quantitat de gent «s'hauria d'usar una mascareta KN95 o N95» ajustada correctament tant al nas com a la boca.L'experta considera que és fonamental que la població entengui la rellevància de les mascaretes a través d'explicacions sobre com es propaga el virus. «Sembla que el principal impulsor de la infecció és l'aire compartit», declara.Les mascaretes de tela no poden arribar a filtrar les gotes petites, provocant un 75% de fugides, alguna cosa que sí que s'aconsegueix amb les N95, en el cas d'estar correctament ajustades.En el cas de les quirúrgiques, són entre un 5% i un 10% menys efectives que les N95, al mateix temps que menys duradores. «Necessitem promoure millors mascaretes d'alta qualitat a tot arreu, perquè en aquest moment una mascareta de tela d'una sola capa no és suficient contra òmicron», va reconèixer el doctor Jerome Adams.Amb òmicron s'ha experimentat un gran augment dels contagis a tot el món, si bé encara continua sent «desconeguda». Per això, és fonamental l'ús d'unes mascaretes eficaces.«Si es necessita menys virus, o si una persona que està infectada està expulsant més virus, llavors el paper d'una mascareta sí que pot reduir la quantitat que realment estàs respirant, obtindràs més temps», assegura la doctora. «Si necessitaves 1.000 partícules virals per a infectar-te i estàs usant alguna cosa que redueix el 50% d'elles, trigarà el doble de temps per a arribar a aquestes 1.000. Si uses una que és un 90% eficient, prendrà almenys 10 vegades més temps abans que t'infectis quan estàs prop d'algú (que està infectat)».El doctor Jerome Adams ha aconsellat que la població se cerciori que són mascaretes de qualitat. «Hi ha un munt d'imitacions que no estan certificades al costat KN95 de les coses, que poden complir amb els estàndards però no estan certificades per a complir-lo. I hi ha unes altres que clarament no ho fan», diu.