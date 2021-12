Mor un veí de l'Ampolla de 22 anys en un accident de motocicleta a l'AP-7

J. M. P. E., veí de l'Ampolla (Baix Ebre) de 22 anys, ha mort aquest dissabte en un accident de motocicleta a l'AP-7, al pas de l'autopista per l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).Els fets han tingut lloc poc després de dos quarts de dotze del migdia al quilòmetre 297,5 de la via esmentada. Per causes que s'investiguen, el motorista ha sortit de la via i ha mort a conseqüència de la caiguda.Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 129 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que va d'any.