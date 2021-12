Les tarifes regulades del gas natural pugen un 5,48% a partir de l'1 de gener

La TUR es revisa trimestralment produint-se la seva actualització sempre que el cost de la matèria primera experimenti una variació superior al 2%

Les tarifes regulades de gas (TUR) s'actualitzaran a partir de l'1 de gener, la qual cosa suposarà un augment del 5,48% en la factura anual per a un consumidor mitjà de gas acollit a elles respecte a la tarifa establerta al gener de 2021, segons publica aquest dissabte el Boletín Oficial del Estado (BOE).De no haver-se limitat el Cost de la Matèria primera (CMP) al 15%, arran de les mesures adoptades pel Govern d'Espanya, la factura anual s'hauria incrementat un 83,62%.La resolució de la Direcció General de Política energètica i Mines, del passat 22 de desembre, indica que, per al consumidor mitjà d'aquesta tarifa (2.380 kWh anuals), la factura anual amb la nova TUR1 suposa un augment interanual del 9,5% respecte a gener de 2021.Per als consumidors TUR 2 (consums anuals d'entre 5.000 kWh i 15.000 kWh), augmentarà un 6,78%, alça que sense la limitació del CMP hagués aconseguit el 103,68%; per al consumidor mig tipus d'aquesta tarifa (7.276 kWh anuals), la factura anual s'incrementarà un 15,8% en taxa interanual.La TUR de gas natural es revisa trimestralment el dia 1 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any, produint-se la seva actualització sempre que el cost de la matèria primera inclòs en aquesta tarifa experimenti una variació a l'alça o a la baixa superior al 2% respecte al cost de la matèria primera de la tarifa en vigor o en qualsevol cas quan entrin en vigor nous peatges o cànons.El decret de setembre d'aquest any de mesures urgents per a mitigar l'impacte de l'escalada de preus del gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat estableix que en la revisió de gener de 2022 la pujada màxima sigui del 15%.