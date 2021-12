La variant Ómicron provoca la cancel·lació de gairebé 5.000 vols a tot el món

Més d'un quart dels vols cancel·lats tenien com a destí o punt de partida Estats Units

Actualitzada 25/12/2021 a les 19:16

L'impacte de ómicron en les tripulacions

Un pols entre directius dels EUA i els sindicats

Augment de viatgers

La variant de la covid-19 ómicron ha colpejat al personal de les grans aerolínies i provocat la cancel·lació de gairebé 5.000 vols a tot el món durant la vigília i el dia de Nadal, quan milions de persones viatgen per a reunir-se amb les seves famílies.A les onze del matí a la costa est dels EUA, ja s'havien suspès 4.900 vols a la vigília i el dia de Nadal, mentre que 15.837 havien patit retards d'última hora, d'acord amb l'empresa estatunidenca Flight Aware, especialitzada a proporcionar dades en temps real sobre el trànsit aeri.Més d'un quart dels vols cancel·lats durant la vigília i el Dia de Nadal tenien com a destí o punt de partida Estats Units, on els casos han crescut un 50% en l'última setmana després de l'irresistible avanç de ómicron.La vigília de Nadal, una de les nits amb més trànsit aeri de l'any, ja va començar amb la suspensió de centenars d'itineraris; però la situació va empitjorar a mesura que avançava la jornada i, per Nadal, grans aerolínies estatunidenques, com a Delta i United, van anunciar més cancel·lacions.En un comunicat, Delta va dir que estava «esgotant totes les opcions i tots els recursos», inclosos canvis de ruta, la substitució d'avions i el canvi de tripulacions, per a cobrir les operacions que tenia programades.No obstant això, a la vigília de Nadal, Delta va haver de suspendre 173 o el 8% de les seves rutes i, a les 11 hora local del dia de Nadal, els viatgers de 290 vols (el 14%) ja s'havien quedat en terra.Per part seva, United va cancel·lar 201 (el 10%) dels trajectes que tenia prevists per a la vigília de Nadal i aquest dissabte de Nadal la xifra ja aconsegueix 238 (el 12%).Una portaveu d'United, Maddie King, va dir aquest dissabte a Efe que l'augment de contagis per ómicron als Estats Units està tenint un «impacte directe» en les tripulacions de vol i la resta del personal de la companyia, que ha de quedar-se a casa per a recuperar-se de la malaltia i no contagiar a uns altres.Per part seva, Delta ha atribuït les cancel·lacions a ómicron, però també a les condicions meteorològiques amb tempestes de neu que amenacen a l'oest dels EUA, des de l'estat de Washington fins al sud de Califòrnia.No obstant això, altres aerolínies estatunidenques com American i Southwest han assegurat que les seves operacions s'estan desenvolupant amb normalitat i a penes han experimentat cancel·lacions.Aquestes dues aerolínies, no obstant això, sí que van haver de suspendre centenars de trajectes a la fi d'octubre.Per part seva, l'alemanya Lufthansa va informar ahir divendres de la cancel·lació de diverses rutes transatlàntiques durant les vacances nadalenques a causa d'un «augment massiu» de les baixes de malaltia entre els seus pilots, recullen mitjans locals.Altres aerolínies internacionals com la China Eastern i Air China, així com l'aerolínia de baix cost indonèsia Lion Air i l'estatal Air India també van deixar a milers de passatgers en terra durant la vigília de Nadal i Nadal, segons Flight *ware.Als Estats Units, darrere de les cancel·lacions, s'amaga un pols entre els directius de les grans aerolínies i els sindicats.Anticipant els possibles problemes, el grup de pressió Airlines for America, que representa a Delta, United i American, va enviar el dijous una carta a la directora dels Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC, en anglès), Rochelle Walensky, per a demanar-li que flexibilitzi les directrius d'aquesta institució sobre el període d'aïllament que han de complir els qui hagin estat exposats al virus.Actualment, els CDC aconsellen un aïllament de 10 dies, però Airlines for America vol que sigui un màxim de cinc.En resposta, el sindicat dels auxiliars de vol, conegut com AFA, va demanar a Walensky en una altra carta que es mantinguin els deu dies d'aïllament i va considerar que qualsevol canvi en els protocols ha d'estar basat en la ciència, no en els problemes de personal.Precisament, els problemes de personal no són nous. Durant la pandèmia, les grans aerolínies estatunidenques van rebre una ajuda pública de 54.000 milions de dòlars amb la condició que no podien acomiadar a ningú.No obstant això, el que van fer per a estalviar costos va ser reduir el personal amb baixes voluntàries o prejubilacions, de manera que quan la demanda de vols es va recuperar enguany, es van trobar que no hi havia suficients empleats per a cobrir totes les rutes.Mentre les aerolínies tenen problemes per a mantenir els seus plans de vol, la majoria dels viatgers dels EUA han seguit amb els seus plans per a viatjar aquestes festes per altres vies, segons reflecteixen les dades de l'Administració de Seguretat del Transport dels EUA (TSA, per la seves sigles en anglès).En concret, uns 2,2 milions de persones van transitar pels aeroports estatunidencs el dijous, just abans de la vigília de Nadal, la qual cosa suposa gairebé els mateixos que el 2019 i tres vegades més que l'any passat.La variant ómicron ha provocat un augment de contagis a tot el món i ha fet que alguns països europeus, com Alemanya, Portugal i Finlàndia, tornin a imposar restriccions en els sectors de l'oci i l'hostaleria.