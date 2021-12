L'avís d'un expert espanyol de la Universitat d'Oxford: «Al virus li queden pocs trucs»

Creu que la variant ómicron pot ser «l'última mutació que ens sorprengui»

El professor de farmacoepidemiología de la Universitat d'Oxford Daniel Prieto-Alhambra comença a pensar que a la covid-19 «li queden pocs trucs» i creu que la variant ómicron pot ser «l'última mutació que ens sorprengui» del virus.En declaracions aquest divendres a Catalunya Ràdio, Prieto-Alhambra es mostra confiat que si se subministren amb rapidesa les terceres dosis i s'apliquen restriccions s'aconseguirà alentir la transmissió comunitària de la covid i «podríem arribar a temps d'evitar el col·lapse».Sobre la disparitat de criteris entre les diferents administracions, assegura que no es deuen a «un criteri científic» i recorda que el virus no té en compte el lloc de procedència de les persones a l'hora d'infectar.L'ús obligatori de la màscara al carrer, al seu judici, només té sentit si no es pot mantenir la distància de seguretat però, «en general, no serveix per a molt, no és una mesura que tingui cap evidència que pugui reduir la velocitat de transmissió», ha assegurat.Segons els models matemàtics de què disposen, el pic de la sisena ona de la covid arribarà a mitjan gener i confia que amb les restriccions adoptades per la Generalitat de Catalunya i si s'acceleren les terceres dosis «esperem que en lloc d'un pic sigui una ona rebaixada». És difícil, reconeix, predir si vindran més ones, però transmet una certa esperança en afirmar: «Començo a pensar que al virus li queden pocs trucs».El professor Prieto-Alhambra recorda que «tenim un virus molt transmissible i escapa molt a la immunitat que confereixen les vacunes», encara que «sent una mica optimista, esperaria que aquesta fos l'última mutació que ens sorprengui».No obstant això, vol ser realista i subratlla que, per les dades de què disposen, la variant ómicron escapa a la immunitat de les vacunes i trenca aquesta barrera quant a la infecció simptomàtica, però no sembla que ho faci tant pel que respecta a la infecció severa.«Veurem moltes infeccions -augura-, seria d'esperar que veiéssim poques severes», encara que alerta que, segons la petita mostra que tenen del Regne Unit, quan la variant ómicron infecta a persones no vacunades, la severitat és similar a la que causa la variant delta, per la qual cosa «recomanaria que corrin a vacunar-se com més aviat millor».