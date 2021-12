Per a Narbona, els temes claus del discurs de Felip VI també han inclòs «l'orgull de país» per la «gran solidaritat» que s'ha demostrat «en aquests moments difícils», així com per «l'esforç dels sanitaris i els servidors públics».Alhora, la presidenta del PSOE ha subratllat que el monarca ha demanat «major responsabilitat individual i col·lectiva» per fer front a la pandèmia, alhora que ha ofert una mirada «optimista i realista» basada en els avenços dels últims temps i «on la pertinença a la Unió Europea» permetrà «el creixement econòmic necessari per sortir d'aquesta situació», en al·lusió als fons covid.