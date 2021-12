Detenen a un jove armat que va accedir als terrenys del castell de Windsor

Windsor és la residència on la reina Isabel II es troba passant el nadal

Actualitzada 25/12/2021 a les 19:52

Un jove armat ha estat detingut el matí d'aquest dissabte després d'haver aconseguit accedir als terrenys que envolten al castell de Windsor (centre d'Anglaterra), on passa el Nadal la reina Isabel II, ha informat la policia britànica.L'home, de 19 anys i natural de Southampton (sud d'Anglaterra), es troba sota arrest després de la resposya dels gents «a l'incident de seguretat» entorn de les vuit del matí als terrenys del castell, que ocupen unes cinc hectàrees.L'individu, que no va accedir a cap dels edificis del complex, «ha estat detingut com a sospitós d'entrar il·legalment en un espai protegit i en possessió d'una arma ofensiva», ha detallat en un comunicat la policia de la regió anglesa de Thames Valley.Les forces de seguretat han informat que els «processos de seguretat» que van portar a l'arrest es «van posar en marxa minuts després que l'home entrés en els terrenys».«Membres de la família reial han estat informats en tot moment de l'incident», va agregar la policia, que no considera que hi hagi cap «perill més ampli» en aquests moments per als ciutadans.El príncep Carles i la seva esposa Camila, entre altres membres de la reialesa britànica, han assistit aquest dissabte a una missa en la capella de Sant Jordi del castell de Windsor, abans de passar la resta de la jornada amb la sobirana britànica.