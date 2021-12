Coordinador del Comitè científic italià: «La dosi de reforç és crucial»

Franco Locatelli, president del Consell Superior de Sanitat i coordinador del Comitè cientítfico-técnic creat pel Govern italià per a la gestionar la pandèmia va avalar la importància de l'ús de les mascareta en exteriors que acaba d'introduir l'Executiu de Mario Draghi per a frenar la difusió del coronavirus i va assegurar que «la dosi de reforç» és crucial davant la nova variant ómicron, en una entrevista amb EFE.Locatelli, director del repartiment de Oncohematología Pediàtrica de l'hospital Bambinogesu de Roma, és sens dubte una dels experts més reconeguts al país i aquest dijous, com en altres ocasions, va aparèixer juntament amb el minsitre de Sanitat, Roberto Speranza, per a anunciar les noves mesures aprovades a Itàlia per a frenar l'augment exponencial de positius.Entre les noves mesures, l'ús de mascaretes en exteriors, el tancament de discoteques i la prohibició de festes en exteriors fins al 31 de gener i la reducció del passaport sanitari a 6 mesos a partir de febrer. «L'ús de mascaretes en l'exterior pot certament contribuir a reduir la circulació viral», va defensar.«Aquesta mesura és una decisió que està presa per a frenar el creixement exponencial dels casos de Covid-19. Ens trobem davant d'una difusió ràpida de la variant ómicron per la seva ràpida contagiositat. Els termes de contagi són inferiors als dos dies segons estimacions fetes a Itàlia i l'altra avaluació realitzada pels col·legues de l'Imperial College de Londres és que és d'una contagiositat 5 vegades superior a la ja contagiosa delta», va explicar.Per això, va subratllar, «les mesures que ha decidit el Govern, inclosa l'ús del mascaretes tenen el significat de contenir la difusió i consentir donar el temps per al subministrament de la tercera dosi».«Sobre la dosi de reforç cal subratllar que és crucial, ja que hi ha evidències que existeix un retrocés de la protecció respecte al risc de contagiar i, una mica menys evident, del risc de desenvolupar una malaltia greu i una dosi de reforç retorna l'eficàcia al 93% i al 75% del risc de contagiar-se», va assenyalar.«Alguns pensen -va agregar-, que amb ómicron (la vacuna) no dona protecció, però una altra anàlisi d'Imperial College sobre ómicron indica una eficàcia del 70.5% de la dosi de reforç».«El missatge mes clar que deriva de tot això és que hem d'incentivar la tercera dosi i no cometre l'error que pensar que ómicron sigui menys perillosa pel menor impacte que veiem amb menys hospitalitzacions perquè això pot ser degut a la vacunació, com es veu en altres àrees del món. Seria molt més caut de treure aquestes conclusions respecte a pensar a la menor perillositat de la variant ómicron», va destacar.Va qualificar de «satisfactori» l'inici de la vacunació a Itàlia dels nens entre 5 i 11 anys. «Aquest matí estem ja a 151.000 nens vacunats amb un percentatge que ronda el 5 per cent i si considerem que va començar la vacunació el 16 de desembre estem a 8 dies del seu inici pel que crec que és una dada satisfactòria encara que cal continuar a incentivar la campanya de vacunació també dels més petits», va afegir.Respecte a la decisió d'Itàlia de reduir la validesa del passaport de vacunació, la qual cosa crea disparitats amb la resta de certificats d'altres ciutadans europeus, el coordinador del Comitè científic italià va assenyalar que «una homogeneïtat en àmbit europeus seria desitjable, però per desgràcia no ha succeït en passat i tampoc aquesta vegada. Esperem que en futur la UE pugui desenvolupar polítiques homogènies sobre aquests aspectes sobre la gestió de la pandèmia».Davant els antivacunes, el president del Consell Superior de Sanitat assegura que només cal «oferir dades, arguments, evidències com la que qui no ha rebut un cicle de vacunes corre el risc de contagiar-se de manera més elevada de qui ha rebut el cicle complet».Perquè, destaca, «encara que les vacunes no ofereixen una protecció absoluta en el temps i el mateix en el risc de contagiar-se, ofereixen certament un avantatge respecte a qui no ha rebut cap dosi de vacuna i a més els vacunats tenen una immunitat que permet eliminar veloçment el virus i redueix el període de contagiositat.»