Casado coincideix amb Felip VI que la «fortalesa» de les institucions és «clau» per als reptes d'Espanya

La portaveu dels populars al Congrés, Cuca Gamarra, ha aprofundit hores més tard en el missatge tot afirmant que el discurs del monarca va ser «brillant, oportú i equilibrat». A parer de Gamarra, el rei «compleix de manera irreprotxable» la fulla de ruta d'una monarquia parlamentària «del segle XXI», i la presenta com una institució «oberta i compromesa» amb la societat «a la qual serveix».



La diputada del PP també ha destacat la defensa «oportuna i fèrria» de la Constitució i ha afirmat que en un any «tan difícil» és «un encert» el missatge «d'unitat i de futur» que ha transmès.



Gamarra també ha assegurat que el PP reitera el compromís amb la defensa de l'interès general, l'enfortiment de les institucions i amb garantir la igualtat, els drets i les llibertats de tots els espanyols «resideixin on resideixin».



I ha afegit: «Davant dels que volen soscavar una història d'èxit, el PP treballa per aconseguir que Espanya, dins del projecte europeu, es mantingui al camí correcte de l'estabilitat, el creixement, la concòrdia i la convivència».