Un expert preveu un augment de casos de covid per la falta de mesures «valentes»

Actualitzada 24/12/2021 a les 13:52

El professor de l'Escola Andalusa de Salut Pública (EASP) i especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública Joan Carles March pronostica un increment dels casos de covid-19 després del Nadal per la falta de mesures «valentes», i apunta que la màscara o les vacunes no serveixen de forma aïllada.En una entrevista amb Efe, aquest expert i exdirector de l'EASP ha considerat que l'obligatorietat d'usar màscara en exteriors no aporta valor a la batalla per a frenar l'expansió de la covid i ha trobat a faltar mesures «més valentes» que sí que serveixin per a parar l'augment escalonat de casos.March ha qualificat d'inútil la imposició anunciada pel Govern que torna a fer obligatori l'ús de mascareta en exteriors, «on els casos de contagi es compten amb les mans», encara que ha reconegut el valor de continuar recomanant que es mantingui la distància de seguretat i es prenguin mesures preventives.«S'haurien d'aprovar mesures de més impacte, fins i tot amb limitacions d'horari o de mobilitat com les imposades en altres moments de la pandèmia», ha assenyalat aquest expert, que ha aclarit que un toc de queda ajuda a minimitzar els contagis sol perquè redueix el nombre de contactes.Ha insistit que continua vigent el trident de màscara, vacunes i ventilació com a combinació per a combatre l'augment de casos, encara que ha advocat per prendre també mesures en espais tancats com a bars, restaurants o gimnasos.«Les màscares tenen un efecte important en interiors, però han d'estar ben posades, ajustades, amb canvis freqüents», ha concretat March, que ha donat suport al passaport covid com una barrera més contra l'expansió de la pandèmia i ha recomanat que sigui obligatori en aquesta mena d'establiments usar mesuradors de diòxid de carboni (CO₂) que marquin quan és necessari ventilar.En aquesta aposta per sumar barreres, aquest expert ha insistit en la importància de la vacunació i ha advocat per ampliar l'administració d'una tercera dosi per a inocular també a docents, a treballadors de serveis essencials, pacients crònics o immunodeprimits, i fer-ho sense atendre criteris d'edat.«Però també cal intentar trobar als que no s'han vacunat perquè no estar vacunat multiplica per 14 i fins per 18 les opcions de contagiar-se, haver de ser hospitalitzat, passar a l'UCI i fins a morir», ha apuntat.March ha qualificat d'estètica la mesura de recuperar l'ús obligatori de màscares en exteriors perquè la seva utilitat manca d'evidència científica i ha demanat més a les administracions per a evitar que els repunts registrats després del pont de desembre o el nadal passat es reeditin.«La previsió és repetir l'increment de casos del Nadal passat, especialment amb la presència d'ómicron, que és més contagiosa encara que es presenti amb menys símptomes», ha pronosticat el professor de l'EASP.Malgrat que la variant ómicron tingui efectes menys agressius, afecta a la pressió sanitària, especialment a la Primària, «ja sense res a fer» enfront de l'augment de treball que s'ha traslladat també a la resta de serveis sanitaris.«La situació és complicada i ho serà més encara perquè tots pensem que la vacuna ens salvaria i resulta que és una ajuda, una molt important, però no la solució», ha resumit March, que ha apostat per combinar totes les barreres possibles per a frenar la pandèmia, des de la vacuna a les restriccions.