El govern injecta 18 milions d'euros a Pachá dins les ajudes a empreses afectades per la covid

El Ministeri d'Indústria també ha inclòs en l'operació altres tres empreses

Actualitzada 24/12/2021 a les 07:43

El Govern ha aprovat aquest dijous quatre noves operacions de finançament a empreses afectades per la covid-19 -Cesgarden, Eating Group, Egile i Grup Univers Pachá- per un import de 54 milions d'euros, amb el que fins ara el fons gestionat per Cofides ha finançat 66,1 milions d'euros.En una nota, el Ministeri d'Indústria i Comerç explica que l'empresa hotelera Cesgarden, radicada a Balears, ha rebut 18,6 milions d'euros; Eating Group, del sector de la restauració a Madrid, ha obtingut 7 milions, en tant que l'empresa guipuscoana de mecànica d'alta precisió Egile, 10,4 milions, i el Grup Pachá (Balears), 18 milions.En tots els casos, assenyala la nota, es tracta de companyies amb capacitat de creixement i un alt component d'innovació, de les quals depenen en conjunt uns 1.800 treballadors.El passat 26 de novembre Lladró, l'empresa valenciana de figures i productes de porcellana, i Martínez Otero, un grup de fusteria gallec especialitzat en reformes d'instal·lacions comercials, es van convertir en les primeres empreses a rebre aquestes ajudes.Lladró va obtenir 8 milions d'euros mitjançant un préstec participatiu, mentre que Martínez Otero va aconseguir 4,1 milions d'euros a través d'un préstec participatiu de 2,4 milions i un altre ordinari de 1,7 milions.El Fons de Recapitalització d'empreses afectades per la covid-19 és un instrument públic dotat amb 1.000 milions d'euros, al qual les empreses seleccionades podran accedir a finançament entre els 2,5 i els 25 milions d'euros (entre 2,5 milions i 15 milions per a pimes i entre 4 i 25 milions per a no pimes).Es tracta d'ajudes de caràcter temporal en forma de participacions en el capital social, préstecs participatius i altres instruments financers, amb una durada màxima de 8 anys, encara que l'objectiu és l'amortització en uns cinc anys.