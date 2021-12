Descobreixen que un medicament pensat per tractar l'alzheimer també és efectiu per l'ELA

Investigadors nipons esperen poder començar estudis en humans el 2024

Investigadors de la Universitat japonesa de Yamagata van anunciar aquest divendres que han descobert que un fàrmac en desenvolupament per a tractar l'alzheimer també és efectiu en el potencial tractament de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA).El medicament experimental ha demostrat ser capaç de frenar l'aglomeració anormal de la proteïna vinculada a les causes de la malaltia neurodegenerativa, segons la institució.Actualment existeixen diversos tractaments que alenteixen l'avanç de la malaltia, però aquest medicament en desenvolupament seria el primer a treballar directament en l'acumulació de proteïna en el cervell i la medul·la espinal, segons el director del centre de recerca sobre ELA de l'Hospital Nacional de Yamagata, Takeo Kato.L'ELA és una malaltia neurològica d'origen desconegut en la majoria dels casos i amb alta mortalitat que provoca paràlisi muscular progressiva i està caracteritzada per l'acumulació anormal de la proteïna ubiquitina en les neurones motores afectades.L'equip d'investigadors nipons va aconseguir durant les seves perquisicions frenar amb èxit l'acumulació d'aquesta proteïna en ratolins amb ELA conreada en laboratori, en administrar-los el fàrmac experimental, segons detalls de la recerca recollits per l'agència local de notícies Kyodo.Els experiments es van realitzar en ratolins amb ELA hereditària, la menys comuna, per la qual cosa ara es procedirà a estudiar l'efectivitat del medicament en subjectes amb ELA esporàdica, la més freqüent.Els investigadors esperen poder començar un estudi clínic amb pacients humans el 2024, en el camí per a trobar un tractament contra aquesta greu malaltia que afecta aproximadament 5 de cada 100.000 persones a tot el món.Igual que l'ELA, es creu que la malaltia d'Alzheimer, la forma més comuna de demència, és causada per una acumulació anormal en el cervell de beta amiloide (un pèptid clau en el seu desenvolupament) i altres proteïnes anòmales, per la qual cosa molts medicaments en estudi busquen com atallar aquesta aglomeració.