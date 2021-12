Un ou de dinosaure trobat a la Xina reforça la teoria de la seva relació amb les aus

El fòssil localitzat té al voltant de 70 milions d'anys d'antiguitat

Un grup de científics xinesos, canadencs i britànics van publicar a la revista Science un article sobre un ou de dinosaure fossilitzat trobat a la província central xinesa de Jiangxi que conté un embrió de 27 centímetres, recull la cadena estatal CCTV.L'ou fossilitzat, d'una forma allargada i de 17 centímetres de longitud, té al voltant de 70 milions d'anys i conté un dels fòssils d'embrió de dinosaure millor conservats, segons CCTV.L'embrió pertany a la subordre dels teròpodes, del període Triàsic, i es troba arraulit dins de l'ou en una postura, amb el cap entre les potes, que fins ara només s'havia detectat en dinosaures aviaris, segons l'estudi.«Aquesta postura és molt similar a la dels ocells actuals quan els seus ous estan a punt de fer eclosió i pensem que els dinosaures haurien sortit dels seus ous d'una forma similar a la dels ocells de la nostra era», va apuntar una dels científics, Fion Dt. Wai-sum, al periòdic South la Xina Morning Post.Dt. va explicar al diari que el fòssil és una prova més que els ocells actuals procedeixen dels dinosaures teròpodes.Segons Dt., l'embrió tenia uns 17 dies de vida i el seu ou hauria fet eclosió als 21 dies.La zona en la qual es va trobar l'ou, en el terme municipal de Ganzhou, destaca pels nombrosos fòssils, tant de dinosaures com d'ous i plantes, que alberga.L'ou es va comprar l'any 2000 i va passar 10 anys emmagatzemat fins que es va començar a investigar-lo amb motiu de la fundació del Museu d'Història Natural de la Pedra a la ciutat sud-oriental xinesa de Xiamen, de la col·lecció de la qual forma part.Aquest equip de científics ha passat tres anys estudiant el fòssil i, segons Dt., els investigadors continuaran les anàlisis, que inclouran tècniques de raigs X per a saber més sobre l'anatomia de l'embrió i d'altres parts del seu cos cobertes per pedra.