La glutamina pot pal·liar la resistència als antibiòtics

Un estudi afirma que aquestaminoàcid cristal·lí pot ajudar l'organisme a eliminar els bacteris resistents als medicaments

Actualitzada 23/12/2021 a les 22:34

Científics de la Universitat xinesa Sun Yat-sen afirmen haver trobat un químic, la glutamina, que pot ajudar l'organisme humà a eliminar els bacteris resistents als medicaments, la qual cosa suposaria una protecció contra els anomenats «superorganismes» letals.Els resultats de la recerca han estat publicats en la revista especialitzada «Science Translational Medicine» i es refereixen a un aminoàcid cristal·lí anomenat glutamina, que pot augmentar l'eficàcia de diversos antibiòtics enfront del nociu bacteri gram-negatiu, recull avui l'agència oficial Xinhua.La resistència antimicrobiana és considerada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) una de les deu principals amenaces globals en matèria de salut pública i els bacteris gram-negatius són els que causen els principals problemes de resistència, segons els científics.D'acord amb l'estudi de la universitat asiàtica, un assaig clínic amb rosegadors va mostrar que la glutamina afeblia els bacteris en fer la seva membrana més permeable, la qual cosa facilitava el funcionament dels antibiòtics sobre les cèl·lules nocives, en particular de quatre dels fàrmacs d'aquesta família més utilitzats habitualment.També van trobar, d'acord amb la mateixa font, que la glutamina pot estimular la producció de nucleòtids en l'organisme, la qual cosa al seu torn redueix la resistència als antibiòtics.La resistència antimicrobiana és la capacitat que tenen els bacteris, virus, paràsits i fongs de mantenir el seu creixement o viabilitat en presència d'un antibiòtic que anteriorment sí que servia per a contrarestar-los o eliminar-los.